Her skulle det vært flere hundre utøvere i helga. Det er én spesiell grunn til at friidrettsfesten er avlyst

Måndalen Idrettslag lette etter kriseløsninger i det lengste, men ei uke før stevnet ble det bestemt av Lerøy-lekene må avlyses.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Måndalen Idrettslag har arrangert Lerøy-lekene de to siste årene. I år blir det ikke arrangement på Måndalen stadion. Foto: Ragnhild Bakke

Arrangementet, som tidligere bar navnet Donald Duck-lekene, samler årlig rundt 200 utøvere i 13- og 14-årsalderen. Deltakerne i vår del av landet kommer fra Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Totalt deltar 600 unge på de tre arrangørstedene.

Ikke ledige hotellrom

Måndalen skulle arrangere lekene for tredje gang på rad, men etter mye fram og tilbake ble stevnet flyttet.

– Det handler først og fremst om at utøvere, ledere og andre ikke kan bo så tett på skoler og forsamlingshus nå som koronaen har blusset opp igjen. Det finnes ikke hotellrom i det vi mener er akseptabel kjøreavstand. Ålesund er det nærmeste og dit tar det halvannen time å kjøre. Det er for langt ettersom vi ikke kan legge opp til at de som skal konkurrere et godt stykke ut på dagen må bli med resten av troppen på stadion på morgenkvisten, sier leder Kristin Lien i Måndalen IL til Åndalsnes Avis.

Stevnet flyttes til Trondheim

Allerede 10. juli ble arrangementet på Hamar flyttet til Rjukan av smittevernhensyn. 12. august bestemte Haugesund at all overnatting flyttes fra skoler til hotell.

Den samme beskjeden fikk Måndalen fra kommunen, men hotellene i Åndalsnes, Molde og Ålesund hadde ikke kapasitet til å ta imot alle reservasjonene. For en uke siden kom derfor beslutningen om at Trondheim overtar Måndalens del av arrangementet.

Risikovurdering

- Måndalen IL og NFIF tok derfor en ny risikovurdering, og kom fram til at Måndalen er et såpass lite lokalsamfunn som må sørges for å ta vare på, og mange av de frivillige har jobber de skal tilbake til som er uforenelig med en slik risiko. Arrangementet måtte avlyses, sier NFIFs prosjektleder for Lerøy-lekene, Magnus Trosdahl i en pressemelding.