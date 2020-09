På ett avgjørende område har norsk fotball slitt i 20 år. Her er tallene som viser at trenden er snudd.

Lars Lagerbäck har bedre kort på hånden enn hans tre forgjengere.

Sander Berge, Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer og Kristoffer Normann er alle representanter for Norges nye fotballgenerasjon. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Når landslagsåret 2020 omsider blåses i gang klokken 20.45 fredag kveld, er det også starten på forsøket med å kvalifisere seg til Qatar-VM i 2022. Det er som kjent fortsatt ikke avgjort om Norge tar seg til neste års EM, og norske fotballfans er smertelig klar over at landets beste menn ikke har vært i et mesterskap siden 2000.

Nå har mesterskapseksperten Lars Lagerbäck fått ansvaret. Historien viser at svensken har en tøff oppgave, men noen viktige tall gir iallfall statistisk grunn til forsiktig optimisme.

Fakta er at 72-åringen kan plukke spillere fra bedre klubber enn hva tilfellet har vært på lang tid.

Et objektivt mål er hvilken «ligaindeks» et landslag har. Jo lavere den er, jo bedre er det. Den baserer seg på at de fem beste ligaene i verden har en indeks på 1. Ligaene rangert som nummer seks, har en indeks på 2, osv.

Erling Braut Haaland er den største stjernen på det norske landslaget, hvor stadig flere spiller i stadig bedre klubber. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Hvorfor er dette viktig? Jo, for historien viser at det stort sett alltid er et samsvar mellom denne indeksen og hvilke lag som kvalifiserer seg til mesterskap.

På en slik statistikk vil det for eksempel slå negativt ut med mange spillere fra norske klubber. Eliteserien har en indeks på 5, mens toppdivisjonene i England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike er ranket best.

Lars Lagerbäck kan velge fra spillere med en stadig bedre klubbhverdag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Ligaindeksen regnes ut for hvert kalenderår og utgjør summen av alle kvalifiseringskampene et landslag spilte fra januar til desember. Siden det fortsatt ikke er spilt noen kamper i år, er det siste tilgjengelige tallet fra 2019.

Da hadde Norges landslag en indeks på 2,19, viser tall fra Norsk Toppfotball. Det er landslagets beste score siden 2002.

Landslagets prestasjoner vises igjen på rankingen til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Nå vil selvsagt skadesituasjonen spille inn på hvilken indeks landslaget får i 2020. En trener vil nesten aldri ha alle sine beste tilgjengelig samtidig.

Men skal vi gjøre et lite tankeeksperiment, kan Lagerbäck på en god dag velge en førsteellever med en ligaindeks på 1,54. Det er et nivå landslaget ikke har sett siden de gylne 1990-årene:

Mot Østerrike og Nord-Irland er Martin Ødegaard og Håvard Nordtveit ute med skade.

Indeksen blir ikke svekket om Stefan Johansen (Premier League-klubben Fulham) kommer inn for Ødegaard, men faller helt ned til 1,9 om Tore Reginiussen (Rosenborg) får Nordtveits plass i midtforsvaret.

Indeksen blir i det hele tatt en del dårligere med en gang Lagerbäck må velge spillere fra benken. Her er 11 reserver med en indeks på 2,66 (de ni som har klubblag).

Spillere i de beste ligaene

Det er spesielt to spillere som får det til å bruse ekstra hos norske fotballfans. Erling Braut Haaland sto for det kanskje største gjennombruddet i internasjonal fotball sist sesong. 10 mål på åtte Champions League-kamper var sensasjonelt.

Borussia Dortmund ble også nummer to i Bundesliga.

Ødegaard er allerede nevnt. Han skapte overskrifter med spillet for Real Sociedad. Nå har Zinédine Zidane hentet ham tilbake til Real Madrid, den regjerende spanske seriemestere og det nest høyest rangerte laget i Europa.

De er imidlertid ikke alene om å imponere. Alexander Sørloth ble toppscorer i tyrkisk fotball for Trabzonspor. Det har gjort til at Champions League-semifinalistene fra RB Leipzig ligger langflate etter trønderen.

På landslaget må han kanskje likevel starte på benken. Joshua King har spilt fast i Premier League i flere år nå. Så sent som i januar var han sterkt ønsket av Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

I mål har Norge Rune Almenning Jarstein, som spiller fast for Hertha Berlin på øverste nivå i Tyskland. Birger Meling har fått mye ros etter de første kampene for Nimes i franske Ligue 1.

I sommer har Morten Thorsby levert meget godt for Sampdoria i Serie A.

Joshua King og Erling Braut Haaland kan bli en fryktet duo på topp for det norske landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Omar Elabdellaoui har de siste sesongene vært kaptein for Olympiakos. Han skal nå spille for tyrkiske Galatasaray.

Kristoffer Ajers gode spill for Celtic gjør at han settes i forbindelse med stadig større klubber. Han trekker foreløpig ned med den skotske ligaindeksen på fire. Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson spiller alle fast i land med en ligaindeks på to.

– Vokser enormt

Så, har dette egentlig så mye å si? Ja, skal vi tro Sander Berge.

Han dro i januar fra Genk til Sheffield United. Med sin belgiske klubb spilte han i fjor Champions League mot lag som Liverpool og Napoli.

Det til tross, Berge er ikke i tvil om at den nye Premier League-hverdagen har gjort ham til en mye bedre spiller.

– Du vokser enormt, sier han.

I England er intensiteten større og han må bruke fysikken og duellkraften mer. Han møtte også en ny kultur.

– Det er mange irer, skotter og briter. De vokste opp med en annen mentalitet enn her hjemme. Jeg tar stadig nye steg på nye utviklingspunkter, sier Berge.

Totalen blir bedre

Når mange i troppen har de opplevelsene, er det også med på å løfte landslaget.

– Mange har vokst mye de siste årene, både på og utenfor banen. Folk tør å ta mer ansvar og vise mer personlighet. Totalen blir bedre når du får spille på et høyere nivå og ta den selvtilliten med på landslaget, sier han.

Også landslagskaptein Stefan Johansen liker utviklingen. Han er tilbake i Premier League med Fulham etter ett år på nivå to.

– Det gror godt i norsk fotball. Mange i de yngre generasjonene er talentfulle og kommer seg ut i større ligaer. Det bidrar selvfølgelig til at landslaget blir bedre, sier han.

Så gjenstår det bare å se om det holder til et nytt mesterskap for Norge.