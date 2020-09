TV 2-kommentator Kasper Wikestad operert for kreft

Legene oppdaget sykdommen i forbindelse med annet inngrep.

Kasper Wikestad er blitt operert for kreft. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Wikestad fikk beskjed om at han er rammet av kreft i tarm og nyre da han ble operert for en akutt blindtarmsbetennelse i starten av august, skriver TV 2.

Siden har han gjennomgått fire operasjoner.

– Jeg håper å kommentere min første kamp før jul, men er innstilt på at det kan ta lengre tid. Det var ikke helt dette jeg så for meg da jeg skulle inn og foreta et enkelt inngrep i blindtarmen. Jeg regnet med å være tilbake på i normalt gjenge dagen etter, sier Wikestad til TV 2.

Kommentatoren har vært en del av TV 2s Premier League-dekning siden kanalen fikk rettighetene tilbake i 2010.

– På en måte har jeg vært heldig, for blindtarmen sladret på kreften, så de oppdaget det ganske kjapt. Folkene her på Ullevål er helt utrolige. Alt fra leger til sykepleiere til fysiker og andre. Jeg tror ikke jeg har møtt flere fantastiske mennesker noe sted, sier Wikestad.