Tidligere eliteseriespiller ble helt i Afrikamesterskapet

Sørafrikanerne, som slo ut vertslandet Egypt i åttedelsfinalen, var nær en ny stor overraskelse. Bonbani Zungus utligning i det 71. minutt så iallfall ut til å ha berget ekstraomganger, men så sovnet laget på et hjørnespark.

Ballen gikk over alle i feltet, og ved lengste stolpe traff ballen leggen til Ekong og spratt i mål. Den nederlandskfødte Udinese-stopperen ble dermed matchvinner. Han har også en fortid i eliteserien. Ekong var på lån hos Haugesund i 2015 og 2016.

Samuel Chukwueze ga Nigeria ledelsen i første omgang. Sør-Afrika, som ledes av tidligere Lyn-trener Stuart Baxter, kjempet seg inn i kampen foran drøyt 48.000 tilskuere i Kairo og fikk sin belønning da Zungus nikk ble godkjent etter VAR-gjennomgang.

Noen timer tidligere tok Senegal seg til semifinale foran en håndfull tilskuere på en annen stadion i Kairo. Det var bare noen få tusen på tribunene da Benin ble slått 1-0.

Fakta: Afrikamesterskapet fotball menn onsdag Afrikamesterskapet fotball menn onsdag i Egypt, kvartfinaler: Senegal – Benin 1-0 (i Kairo), Nigeria – Sør-Afrika 2-1 (i Kairo). Spilles torsdag: Elfenbenskysten – Algerie (i Suez), Madagaskar – Tunisia (i Kairo). Semifinaler søndag: Senegal – Madagaskar/Tunisia, Elfenbenskysten/Algerie – Nigeria. Bronsekampen spilles onsdag 17. juli og finalen fredag 19. juli.

Gueye avgjorde

VAR nektet Sadio Mané mål, men Liverpool-spilleren leverte i stedet assist til Evertons Idrissa Gueye da Senegal tok et nytt steg mot det som kan bli landets første triumf i afrikamesterskapet.

Mané er delt toppscorer i turneringen med tre mål. Han trodde to ganger at han hadde plusset på målkontoen i onsdagens kvartfinale, men begge ganger ble målet annullert for offside etter at VAR ble koblet inn.

Videodømming ble brukt for første gang i afrikamesterskapets historie, ettersom VAR ble gjort tilgjengelig for dommerne først fra kvartfinalene.

Mellom de to annullerte målene scoret Gueye i det 70. minutt pent framspilt av Mané.

Hassan Ammar, AP / NTB Scanpix

Vanskelig

Senegal dominerte stort etter pause i onsdagens kamp og hadde flere store sjanser. Mané nikket inn et frispark rett etter pause og satte ballen i mål igjen rett etter Gueyes scoring, men begge ganger fikk dommer Mustapha Ghorbal beskjed på øret om at det var offside. Begge ganger var det korrekt, selv om det ved siste anledning var hårfint.

Mané var også en gang alene med keeper Owolabi Kassifa uten å score.

– Vi ventet en vanskelig kamp, men mine spillere har god mentalitet og gir aldri opp, sa Senegals landslagssjef Aliou Cissé.

Benin-forsvarer Olivier Verdon ble utvist i sluttminuttene etter å ha felt Gueye som var alene gjennom.

Senegal møter Tunisia eller sensasjonslaget Madagaskar i semifinalen, mens Nigeria møter Elfenbenskysten eller Algerie. Motstanderne blir klare torsdag kveld.