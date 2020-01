Denne detaljen latterliggjøres: – De bryter en uskreven regel

Onsdag presenterte Odd klubbens nye logo. Eliteserielaget har hentet inspirasjon flere steder i arbeidet med klubbens nye symbol.

Det skjoldformede emblemet er hentet fra klubbens faneduk fra opprettelsen i 1885, mens en pil skjærer på skrå opp i det høyre hjørnet. «Presisjon – rett i krysset» beskriver Odd i en forklaringsvideo.

Men én detalj har sørget for latter i deler av Fotball-Norge. Over emblemet er nemlig et helt nytt element: en stjerne.

Den skal symbolisere at Odd med sine 12 titler har flest cupmesterskap i Norge (Rosenborg har like mange). Odd vil stille med stjernen på drakten kun i A-lagets kamper.

Reagerer på stjernen

Tradisjonelt har stjerner på drakt og logo sammenheng med seriemesterskap eller enda gjevere titler.

I Norge spiller allerede Rosenborg med to stjerner på drakten. Hver av stjernene symboliserer ti eliteserietitler (RBK har 26 totalt). Mange reagerer derfor fordi Odd slettes ikke er i nærheten av ti seriegull. Laget har aldri vunnet den øverste serien i Norge.

På sosiale medier var det flere som latterliggjorde at Odd brukte en stjerne til å markere 12 cupgull. Andre var åpenlyst provoserte.

Vålerengas damelag var blant dem som benyttet anledningen til å komme med et lite stikk mot Odd. De la ut følgende bilde, der VIF-helten Morten Berre er blitt «stjernen»:

– Ville reagert om egen klubb gjorde noe lignende

Flere supporterledere stusser også over bruken.

– Det er rart. De bryter jo en uskreven regelom hvorfor man skal ha en stjerne. Her har de laget sin egen regel, sier Roar Åkerlund som er styreleder i Vikinghordene.

Den uskrevne regelen Åkerlund snakker om er altså at en stjerne skal symbolisere ti mesterskap, slik Rosenborg har gjort det.

Viking har selv endret logoen nå nylig, men den er fortsatt ganske så lik klubbens gamle. Åkerlund er ingen stor fan av at klubber bytter logo, men er glad for at den nye Viking-logoen ikke har noen nye elementer i samme grad som Odds stjerne.

– Jeg ville nok reagert mot egen klubb om de gjorde noe lignende.

Viking tok for øvrig sin sjette cuptriumf i fjor. Odds foreløpig siste kom i 2000. Samtlige elleve før det kom mellom 1903 og 1931. I de årene deltok ikke klubber fra Nord-Norge, men Odds elleve første cupgull er likevel anerkjent av NFF som reelle cupseire.

Men mens det er regler for å bære stjerner på drakten i for eksempel FIFA-turneringer (som VM), finnes det ikke slike regler i norsk fotball. Man kan fint ha stjerne på drakten, så lenge man holder seg innenfor det øvrige reglementet.

Ser ikke poenget med å bytte

Roger Lillebøe Hansen i Branns fanklubb Bataljonen har ikke sett den nye logoen, men skjønner ikke helt hvorfor det er nødvendig med et markedsføringstiltak av denne typen for å komme tilbake til røttene.

– Jeg vil anta at de aller fleste som heier på Odd har et forhold til logoen de har kjent i mange år. Da skjønner jeg ikke helt poenget med å bytte. Det er ikke som da Statoil ble Equinor. Dette er en fotballklubb som folk har hatt et følelsesforhold til, sier styrelederen i Bataljonen.

Odd var en gang i tiden inspirasjonen bak opprettelsen av Rosenborg i 1917. Espen Viken i RBK-supporterklubben Kjernen skulle heller ønske at klubben brukte mer tid på å dyrke samarbeidet med supporterne.

– Jeg håper de klarer å få gjort mer enn det der (logoen). Det hadde vært fint om de fikk et løft sportslig. Jeg ønsker dem lykke til med ny logo og håper det ligger mye satsing bak det.

Vil tilbake til røttene

Odds daglige leder Einar Håndlykken forklarer logoendringen og stjernen på drakten på følgende måte:

– Vi gjør dette fordi vi har feiret 125-årsjubileum som Norges eldste eksisterende fotballklubb. Derfor har vi ønsket et fornyet fokus på vår historie og våre tradisjoner. I den forbindelse bytter vi logo. Vi vil vise pilen som har vært symbolet vårt siden 1894. Vi ønsker også å løfte frem våre norgesmesterskap.

Det siste gjør Odd altså gjennom bruk av denne stjernen.

Håndlykken føler mange har kastet seg ut i debatten uten å ha satt seg ordentlig inn i den. Han påpeker at det ikke finnes noen regler for dette hverken i Norge eller Europa. I Danmark har klubbene én stjerne for hvert femte seriemesterskap, mens flere engelske klubber har hatt stjerner på drakten av mange forskjellige årsaker. Ipswich har for eksempel tre, én for hver triumf i ligaen, UEFA-cupen og FA-cupen.

– Det finnes mange ulike måter å gjøre dette på. Det er ikke bestemt på noen måte. Rosenborg har sin og vi har vår, sier Håndlykken.

Han bryr seg ikke nevneverdig om at andre lags supportere forsøker å latterliggjøre Odds grep, men ønsker en debatt rundt fotballens historie og tradisjoner velkommen.

– Det er positivt. Vi ønsker et sterkere fokus på historie og mener det er sunt for fotballen, sier Håndlykken og legger til:

– Vi har alltid vært pionérer i norsk fotball. Vi er ikke redde for å stå for dette, men vi skal selvfølgelig høre på innspillene som kommer.

Nettopp lokalt har tilbakemeldingene stort sett vært positive, forteller han.

– Det viktige er hva Odd-fansen mener.