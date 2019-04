Britiske medier hevder Solskjær har kommet opp med en ønskeliste

Etter at nordmannen fikk managerjobben i Manchester United permanent, har ryktene om utskiftninger og forsterkninger begynt å florere.

Onsdag kveld skrev The Telegraph at Solskjær ønsker seg fire-fem nye spillere i sommer, mens en samlet britisk sportspresse torsdag kunne fortelle at inntil seks spillere er på vei bort fra den engelske storklubben.

At United har savnet en forsvarssjef i midtforsvaret i lengre tid er åpenbart. Dessuten skal en høyreback, en allsidig angriper og én eller to midtbanespillere stå på ønskelisten.

Stor aktivitet

Eivind Brennhovd Holth, journalist i United.no, er langt på vei enig i ønskelisten. Samtidig er han skeptisk til om det faktisk lar seg gjennomføre å hente inn fire-fem toppspillere i løpet av ett overgangsvindu.

– Det er ikke sikkert det lar seg gjøre å signere fire spillere på en sommer, når du i tillegg skal ha på plass en sportsdirektør, eller teknisk direktør som de kaller det. Jeg er ikke så optimistisk med tanke på hvor mye som skal gjøres. I tillegg må man rydde litt i lønnsbudsjettet, sier Holth og viser blant annet til at klubbens best betalte spiller, Alexis Sánchez, kan være en mann å kvitte seg med.

Han fortsetter:

– Nemanja Matic har hatt en nedadgående kurve, så det er aktuelt å hente inn en defensiv midtbanespiller. Og så har du en midtstopper, trolig da en partner til Victor Lindelöf. Og så trengs det en høyreback, ettersom Antonio Valencia ser ut til å gi seg og Ashley Young er blitt 33 år, mens Diogo Dalot ikke er moden for å ta den plassen ennå. Og så må United ha en høyreving. Jesse Lingard er vel den eneste rene høyrekanten United har hatt i stallen på en stund. Det har vært snakk om Jadon Sancho (fra Borussia Dortmund).

Prosjekt Solskjær

At en rekke britiske medier torsdag publiserte likelydende saker om spillerne som er på vei bort fra United, kan tyde på at klubben selv har valgt å briefe journalister om dette. I så fall kan det være gjort fordi storklubben ønsker å posisjonere seg og gjøre seg attraktiv for nye spillere.

– Helt klart. Det er viktig å markere at dette er et nytt prosjekt. At prosjekt Mourinho er over, og at det er prosjekt Solskjær som gjelder, sier Holth.

Dersom fem-seks spillere forsvinner ut, vil det slanke lønningsposen såpass at United-fansen kan oppjustere forhåpningene om nye spillere. Foruten Valencia ser Ander Herrera og Matteo Darmian ut til å forsvinne. Juan Mata kan også være på vei bort, mens situasjonen er mer usikker rundt Sánchez og Marcos Rojo.

