Manchester United bekrefter: Ole Gunnar Solskjær har fått jobben permanent

Klubben bekreftet nyheten klokken ti torsdag formiddag. Solskjær har signert en treårskontrakt med klubben.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019

I en uttalelse til manutd.com sier United-manageren at de siste månedene har vært fantastiske.

– Helt fra første dagen jeg kom, har jeg følt meg hjemme i denne spesielle klubben. Det var en ære å være Manchester United-spiller, for så å starte trenerkarrieren min her. De siste månedene har vært en fantastisk opplevelse, sier Solskjær.

– Dette er jobben jeg alltid har drømt om. Jeg er overveldet over muligheten til å lede denne klubben over en lengre periode, og forhåpentlig kan vi fortsatt levere suksessen som våre fantastiske supportere fortjener, sier han videre.

Solskjær har hatt enorm suksess siden han tok over som midlertidig manager like før jul. Da hadde storklubben hatt en blytung sesongstart under José Mourinho.

Voldsomme resultater

19 kamper har gitt 14 seire, to uavgjorte kamper og tre tap. Det er kun Arsenal, Wolverhampton og Paris Saint-Germain som så langt har slått United med Solskjær som sjef.

Sistnevnte ble likevel sendt ut av Champions League etter den dramatiske returkampen, og 10. april leder Solskjær United mot Barcelona i den første semifinalen på Old Trafford.

– Jeg vil takke Ole og trenerstaben for alt de har gjort så langt, og gratulere ham med denne vel fortjente ansettelsen. Fansen og alle i klubben står bak ham når han nå skal ta oss inn i den neste æren som klubb, sier klubbdirektør Ed Woodward.

Fakta: Ole Gunnar Solskjær Dette er fotballtreneren Ole Gunnar Solskjær: * Alder: 46 år (født 26. februar 1973 i Kristiansund) * Yrke: Manager * Klubb: Manchester United * Trenermeritter: To seriegull (2011 og 2012) og ett cupgull (2013) med Molde. * Tidligere klubber som trener: Molde (2015-2018), Cardiff (2014), Molde (2011-2013), Manchester Uniteds reservelag (2008-2010). * Klubber som spiller: Manchester United, Molde og Clausenengen. * Kamper/mål totalt for Manchester United: 366/126 * Kamper/mål for Molde: 42/31 * Landskamper/mål: 67/23. * Takket nei til jobben som landslagssjef for Norge i 2017. * Aktuell: Ble tordag ansatt som permanent manager i Manchester United. Avtalen varer til 2022. (©NTB)

Molde får kompensasjon

Molde-direktør Øystein Neerland bekrefter at klubbene er enige.

– Dette er helt fantastisk for Ole Gunnar. Vi håper dette blir bra både for han selv og Manchester United. Det er bare å gratulere, sier Neerland.

– Når fikk dere beskjeden om ansettelsen?

– Vi fikk ikke vite det før i dag faktisk. Basert på resultatene, som har vært imponerende bra, var det ingen overraskelse. Men det har vært en uavklart situasjon og vi har jobbet ut fra at han kun var vikar, sier Neerland.

– Hva skjer i Molde FK nå?

– Vi har et meget oppegående team med Erling Moe i spissen, og kommer ikke til å gjøre noen endringer, sier Neerland.

Det har vært mye snakk om Solskjærs kontrakt med MFK, og om det vil bli betalt en kompensasjon eller ikke. Det bekrefter Neerland at klubben får.

– Når det gjelder innhold i avtalen, så ønsker vi ikke å ta det i mediene. Men jeg kan bekrefte at klubben får en kompensasjon fra Manchester United. Men hvor mye det er, kan jeg ikke kommentere, sier Øystein Neerland.

Engelske medier spekulerer i at Molde vil få rundt 80 millioner kroner for Solskjær.

Hylles av kommentatorer

TV 2s Premier League-kommentator, Øyvind Alsaker, sparer ikke på superlativene etter ansettelsen.

– Det er stort. Det er det største som har skjedd i norsk fotball med en norsk trener i verdens største klubb. Det er hinsides alt. Det topper Ståle Solbakken i Wolverhampton og Egil «Drillo» Olsen i Wimbledon, for å si det sånn, sier Alsaker.

– Det er stort for ham. Han er en klubblegende som har levert på audition og får tillit videre. Det er veldig fortjent. Det er umulig å argumentere mot resultatene hans, fortsetter kommentatoren.

Fakta: Solskjærs kamper som United-manager * 22/12: Cardiff (b) 5-1 * 26/12: Huddersfield (h) 3-1 * 30/12: Bournemouth (h) 4-1 * 2/1: Newcastle (b) 2-0 * 5/1: Reading (h, FA-cup) 2-0 * 13/1: Tottenham (b) 1-0 * 19/1: Brighton (h) 2-1 * 25/1: Arsenal (b, FA-cup) 3-1 * 29/1: Burnley (h) 2-2 * 3/2: Leicester (b) 1-0 * 9/2: Fulham (b) 3-0 * 12/2: Paris Saint-Germain (h, CL) 0-2 * 18/2: Chelsea (b, FA-cup) 2-0 * 24/2: Liverpool (h) 0-0 * 27/2: Crystal Palace (b) 3-1 * 2/3: Southampton (h) 3-2 * 6/3: Paris Saint-Germain (b, CL) 3-1 * 10/3: Arsenal (b) 0-2 * 16/3: Wolverhampton (b, FA-cup) 1-2 * Totalt har Solskjær ledet United i 19 kamper (14 seirer, to uavgjort og tre tap) med målscore 40-17. * I eliteserien har han ledet laget i 13 kamper, med en seiersmargin på 76,9 prosent. Til sammenligning ledet Jose Mourinho United i 93 kamper, med en seiersmargin på 53,8 prosent. * Solskjærs mannskap har kapret 2,46 poeng per kamp, mens Mourinho klarte 1,89. (©NTB)

Alsakers kollega i TV 2, Simen Stamsø Møller, tror interessen for Manchester United og Solskjær kommer til å ta av ytterligere i Norge nå som Solskjær er fast ansatt.

– Det er enormt store nyheter. Interessen kommer bare til å eskalere. Det blir ikke så mye større enn dette. Jeg vet ikke hva som kan overgå dette, sier Møller.

– Det er på dager som denne man blir litt stolt over å være norsk, legger han til.

– Alle elsker ham

Møller ble ikke overrasket over at Solskjær fikk jobben, men han innrømmer at han ble litt overrasket over timingen.

– Jeg er litt overrasket over at han får jobben før sesongen er over. Det hadde ikke skadet å vente litt til, hvert fall etter 1,5 dårlig kamp før landslagspausen, innleder Møller.

– Jobben er sinnssyk tøff. Bare se på de to navnene som hadde jobben før ham, som ikke innfridde. Jeg er spent på hvordan United vil fremstå fremover. Han har sverget til «The United way», nostalgi og snakket om (Sir Alex) Ferguson. Jeg er spent på hvordan den retorikken vil fremstå hvis det skulle gå dårligere, eller om han vil gjøre noe annerledes da. Men uansett er jeg utrolig imponert. Alle i klubben elsker ham, fortsetter kommentatoren.