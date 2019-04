Det er duket for årets første hjemmekamp på Alfheim for Tromsø IL i dag. Nyopprykkede Viking tar turen nordover, for å måle krefter med Simo Valakaris utvalgte.

Etter seieren i serieåpninga har forventningene økt til Gutan. Blir vestlendingene for sterke, eller sendes siddisene hjem til bibelbeltet i skam?

Følg kampen sammen med iTromsøs journalist Helge Skog, og send inn dine spørsmål og kommentarer underveis.