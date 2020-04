NRKs ekspert vil ha 18-åring inn på landslaget: – Hun trenger det

Langrennseksperten Torgeir Bjørn ønsker junioren Helene Marie Fossesholm (18), Håvard Solås Taugbøl (26) og Martin Løwstrøm Nyenget (28) inn på landslagene.

Helene Marie Fossesholm er Torgeir Bjørns store utropstegn før landslagsuttaket. Foto: Terje Pedersen

Uttakene er varslet å komme senest 30. april.

– Den økonomiske situasjonen tilsier jo at elitelandslagene bør slankes. Det er veldig mange gode løpere i Norge, men den økonomiske hverdagen gjør at man nok må kutte i antall utøvere, sier Bjørn til NTB.

Han er tidligere eliteløper og en av NRKs langrennseksperter.

Norges Skiforbund har møtt en vegg økonomisk og kommer til å ta drastiske grep for å få kontroll. Budsjettet for 2020 er barbert med cirka 50 millioner kroner til om lag 300 millioner.

– Jeg tipper at herre sprint og distanse går fra til sammen 15 til tolv løpere for eksempel. Det er tolv totalt på damelaget nå, og det bør være mulig å gå ned til ti grovt sett ut ifra det jeg tenker rundt løpere man kan ta ut.

– Niklas Dyrhaug forsvinner ut av elitelaget mens Johannes Høsflot Klæbo har ytret ønske om å være på sprintlaget. Da er det jo frigjort to plasser allerede. Jeg synes man skal gi Martin Løwstrøm Nyenget plass på elitelaget nå. Han er moden og vel så det. Han burde fått sjansen hyppigere (i verdenscupen) i vinter, men han har klart seg bra de gangene han prøvde seg. Han fortjener en plass på elitelaget.

Vrakes?

– I sprintlaget er de store trekkene at Eirik Brandsdal slutter. Det er vel også veldig, veldig usikkert om Sondre Turvoll Fossli fortsetter. Mattis Stenshagen lever farlig. Det betyr i praksis at Håvard Solås Taugbøl får en plass. Han må inn på sprintlaget, sier Bjørn til NTB.

Så åpner han opp for en 18-åring blant damene.

– Vi har en ekstremt interessant jente i Helene Marie Fossesholm. Hun er junior en sesong til og vant to gull i junior-VM sist vinter. Hun fikk prøve seg i verdenscupen i Falun og ble nummer fem med fall. Det er sterkt.

– Skal man tørre og tenke litt utradisjonelt der, så må det være at hun er et fullverdig medlem av elitelandslaget allerede fra nå eller at hun i hvert fall får hospitere en del med de aller beste elitedamene. Det trenger Fossesholm for å utvikle seg. Hun er så mye bedre enn sine juniorkollegaer, sier Bjørn.

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn ønsker ferske fjes på landslagene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På egen hånd?

Han mener videre at Mari Eide og Kari Øyre Slind lever farlig på kvinnelahget.

– Det skal mye til at de to får fortsette, sier langrennseksperten.

Onsdag ble det klart at Astrid Uhrenholdt Jacobsen legger opp.

Vinterens sesongopplegg kommer trolig til å bli endret på grunn av viruspandemien. VM går i Oberstdorf (Tyskland) i perioden 23. februar til 7. mars.