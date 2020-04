Valakari snakker ut i VG: – Vi hadde en drøm om å vinne trofeer. Det kjennes skuffende at jeg ikke klarte det.

Simo Valakari åpner opp om sparkingen for første gang i nasjonal presse.

SKUFFET: Simo Valakari forteller om skuffelsen om å ikke vinne trofeer med TIL. Her leder han en av sine siste TIL-treninger. Foto: Ronald Johansen

Simo Valakari fikk søndag fyken som TIL-trener, etter at han og klubben hadde blitt enig om en sluttavtale.

Han har siden avgangen ikke gitt noe intervju til lokalpressen i nord, men mandag hadde den finske storavisen Helsingin Sanomat intervjuet finnen.

– Noen ble vel trøtt av meg

I ettermiddag har også VG fått 46-åringen i tale. Han sier at «det aldri var noe drama», men sier at klubbens ledelse tenkte at tiden var inne for å skille lag.

– Jeg synes selv situasjonen var blitt utfordrende, fordi jeg har stor lidenskap til jobben min, og hadde et sterkt ønske om å ta laget tilbake til Eliteserien i år. Men, det var vel noen som ble trøtt av meg, sier Simo Valakari til VG.

Ville vinne trofeer

Valakari har i en rekke intervjuer, både med iTromsø, Nordlys og andre, snakket høyt om sine store ambisjoner om å ta TIL tilbake til toppen av norsk fotball.

Det lyktes han aldri med.

– Jeg har virkelig hatt en flott tid i Tromsø. Sammen med spillerne og supporterne hadde vi sammen en drøm om å vinne trofeer. Det kjennes skuffende at jeg ikke kunne klare det.

Valakari startet sin TIL med å berge klubben fra nedrykk på imponerende vis. I nyere tid gikk det derimot svært trått, som til slutt kulminerte med nedrykk til 1.-divisjon i fjor.

Han har ingen problemer med at kritikken han fikk den siste tiden var berettiget.

VG tar også opp situasjonen rundt Morten Gamst Pedersen, som ikke fikk ny kontrakt i TIL. Dette skjedde etter at Valakari på nyåret ga veteranen beskjed om at han ikke var i hans fremtidsplaner.

– Han var en god spiller og en klubblegende. Men Morten (Gamst Pedersen) vet hvordan ting fungerer i fotballen. At han ble lei seg skjønner jeg, fordi han føler for klubben han elsker. Men slik er fotballens dynamikk, sier Simo Valakari.

Hilsen til supporterne

Valakari har også skrevet noen ord til supporterne på TILs hjemmeside til.no.

– Kjære TIL-venner. Takk for alt. For en reise vi hadde sammen! På banen hadde vi noen fantastiske øyeblikk: Følelsen av kanskje få høre Champions League-hymnen på Alfheim. Og følelsen, da vi så på hverandre og lurte på hva vi holdt på med, skriver Valakari.

– Jeg satte pris på hvert eneste øyeblikk, mest av alt på grunn av dere – venner, supportere og folk i Tromsø, skriver den tidligere treneren videre.

Han avslutter innlegget med å skrive at han er glad for at han fikk sjansen i TIL og ber supporterne fortsette å være stolt av klubben.