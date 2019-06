Amalie Iuel om å bryte ny barriere: – Noe jeg drømmer om hele tiden

RÅDHUSET: For halvannen uke siden satte hun norsk rekord med 55,15 på 400 meter hekk under et stevne i polske Gliwice.

Det var 85 hundredeler under VM-kravet. Løpet var også under kravet for å delta i Tokyo-OL neste sommer.

– Jeg kan løpe med senkede skuldre, jeg føler at mye av presset er borte. Jeg trenger ikke tenke på noen krav. At tiden var under neste års OL-krav er også betryggende, sier 25-åringen etter å ha sittet på podiet under den internasjonale pressekonferansen ved rådhuset i Oslo.

Målet er å løpe under 55

Torsdag kveld løper hun 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Bislett. Hun løper i et kruttsterkt felt, der blant andre Kori Carter (VM-vinner 2017), Dalilah Muhammad (OL-vinner 2016) og Léa Sprunger (EM-vinner 2018) deltar.

– Du er nær å bryte en barriere ved å løpe under 55 sekunder?

– Det hadde vært veldig gøy å klare. Det er noe jeg drømmer om hele tiden. Jeg håper det kommer. Det er ikke sikkert det skjer på Bislett, men det hadde vært kjempegøy om det skjedde. Uansett prøver jeg å tenke langsiktig.

Iuel forklarer fremgangen med to ting: Hun har vært skadefri. Hun er inne i sitt andre år med Leif Olav Alnes og har klarte å venne seg til Warholm-trenerens treningsregime.

– Nå er jeg inne i mitt andre år med det samme programmet. Det tar som regel litt tid å venne seg til nye treningsopplegg. Kroppen bruker litt tid på å respondere. Jeg har fått bedre svar i år enn i fjor med den samme treningen, det tyder resultatet fra stevnet i Polen på.

– Er det ting du har gjort annerledes enn i fjor?

– Treningsvolumet er noe høyere. Ellers er det mye samme type trening.

Treneren tror på ytterligere løft

Trener Alnes mener det ser lovende ut for Amalie Iuel.

– Men jeg liker ikke å forskuttere, jeg mener det er uklokt.

Alnes sier den store forskjellen er at Iuel «løper litt fortere».

– Hun har fått litt lengre tid med det samme. Da har hun også større sjanse for å tåle det bedre. Det ser veldig lovende ut. Jeg bruker ikke å gi garantier, men jeg har tro på Amalie. Jeg tror det er mulig å løfte henne ytterligere.

– At hun er kvalifisert for både VM og OL gjør at hun nå kan løpe med senkede skuldre?

– Sånn tenker jeg også. Det er en fordel at hun kan slippe ned skuldrene. Det er ikke noe hun må lenger. Jeg ser på det som en stor fordel.

Amalie Iuel løper 400 meter hekk på Bislett torsdag kveld.

– Etter det er ikke konkurranseplanen spikret. Men jeg kommer i hvert fall til å løpe Universiaden i starten av juli. Og så får vi se hva vi legger inn av småstevner. Jeg tror det blir konkurransefri midt på sommeren for å legge inn en god treningsperiode med tanke på VM.