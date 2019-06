Det mye omtalte Josimar-intervjuet med Ada Hegerberg, er blitt et hett tema i Norge.

Også utenfor landets grenser har oppmerksomheten rundt verdens beste kvinnelige fotballspiller skutt i taket.

Noen av de største mediehusene i USA og England har omtalt Hegerbergs uttalelser om «psykisk knekk» og «mareritt etter å ha vært på landslaget».

Omtalen økte ytterligere da Martin Ødegaard gikk ut mot Hegerberg i et innlegg på Instagram.

Likevel blir uttalelsene ulikt presentert i utenlandske medier.

– Late journalister

Den verdenskjente nyhetsnettsiden Time, har blant annet omtalt Hegerberg. Time utgir også et ukentlig magasin, som ifølge dem selv leses av to millioner.

«I en protesthandling mot hvordan hennes lands forbund behandler kvinnefotballen, stoppet hun å spille for Norge. Hegerbergs fravær dimmer stjernenes tilstedeværelse i Frankrike – sammen med landets sjanser», skriver det amerikanske nettstedet.

Lars Sivertsen er fotballskribent og bor i England. Han har blant annet skrevet for The Independent og er ofte å høre i The Guardians fotballpodkast. Han mener flere utenlandske medier ikke er helt presise i dekningen av saken.

– Hegerberg har gjort mange intervjuer på engelsk, der hun snakker om hvor viktig det er at kvinnefotballen blir tatt på alvor og at det blir mer likestilling. Det mange utenlandske medier gjør i fraværet av årsaker for at hun ikke spiller for landslaget er at de trekker linjer mellom det hun sier i intervjuene og at hun ikke spiller for Norge. Det er jo litt sannhet i det, men ikke det totale bildet.

– Så er det en del late journalister som har trukket slutninger de ikke helt har belegg for, sier han.

Øystein Haara

Nordmann skrev for berømt magasin

Nyhetsbyrået Reuters har også omtalt saken om Hegerberg-uttalelsene i Josimar. The Guardian oppgir uenighet om lønn mellom herre- og damelandslaget som en av grunnene til at Hegerberg ikke spiller VM.

«Ada Hegerberg kommer ikke til å spille da hun boikotter Norges landslag på grunn av kvinners lønn og vilkår.»

I 2017 inngikk derimot Norges Fotballforbund en avtale om likelønn mellom landslagene.

Norske Thore Haugstad er bosatt i Madrid og skrev nylig en artikkel i det berømte fotballmagasinet FourFourTwo under tittelen: «Ada Hegerberg: Grunnen til at verdens beste fotballspiller ikke spiller i VM».

– FourFourTwo skriver lite om norsk fotball foruten om Hegerberg og Ødegaard ved enkelte tilfeller. Det at verdens beste spiller, uten å være skadet, ikke spiller VM er en sak som ikke gir mye mening i utlandet, sier han.

Fotballskribenten mener saken har vært så kompleks og uklar i lang tid, noe som har gjort det vanskelig for utenlandske medier.

– Ikke alle utenlandske medier har hundre prosent oversikt. Det har nok med å gjøre at hun var uklar i starten og ikke kom med spesifikke årsaker, før nå i det siste i Josimar, sier Haugstad, som også er fast fotballskribent for NRK.

Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Fått mange spørsmål

Sivertsen sier det har tikket inn en betydelig mengde meldinger på Twitter fra utlendinger, med ønske om at han kan oppklare saken. Fredag er Hegerberg ett av temaene i podkasten til The Guardian.

Han mener det er flere grunner til at feilopplysninger kan oppstå.

– Man må huske at utenlandske medier er enda mer sitatdrevne enn norske. I kjølvannet av EM i 2017 rapporterte ulike norske medier at de erfarte at det var misnøye, uten at det ble uttalt fra noen.

– Når det ikke blir sagt ting direkte, er det få journalister i utlandet som har kilder inn mot det norske fotballmiljøet. Da baserer man på tidligere uttalelser og da oppstår det feil, sier Sivertsen.