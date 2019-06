Tidligere proffsyklist tatt for doping - kan miste Vuelta-seier

Dopingfunnet betyr at Cobo kan miste Vuelta a España-tittelen fra 2011. Det opplyser UCI i en pressemelding torsdag. Det er funnet unormale verider fra 2008 og 2011 i spanjolens biologiske pass.

Cobo vant på treukers-rittet på hjemmebane for hele åtte år siden, men torsdag melder det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at han har testet positivt for doping under rittet.

Resultatet blir en retroaktiv utestengelse på tre år, som fortsatt har muligheten til å anke til CAS, skriver sykkelmagasinet Procycling.

Froome kan få seieren

Chris Froome ble toer sammenlagt, og kan dermed bli tildelt seieren. Det blir et lite plaster på såret til Froome, som onsdag krasjet stygt på sykkelen i Frankrike. Han mister årets Tour de France.

Dersom Froome blir tildelt seieren, vil han stå som den første briten som har vunnet en Grand Tour. Han vil da stå med sju seire i treukersrittene. Lagkameraten Bradley Wiggins kom på tredjeplass i rittet.

ICU opplyser at det har vært avvik i spanske Cobos biologiske pass. Det er rytterens medisinske profil med resultater av alle avlagte dopingprøver over en periode.

Cobo la opp i 2014, og var kjent som en god klatrer.

Saken oppdateres.