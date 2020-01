Den norske stjernen trosser alle advarsler for å spille «risikokamp»

Anders Mol bytter ut sand med innendørshall for å kjempe om den gjeveste pokalen i Volleyball-Norge. Det får hans nærmeste til å reagere.

Christian Sørum og Anders Mol (t.h.) regnes som verdens beste sandvolleyballduo. Nå skal Mol spille innendørsvolleyball. Foto: MICHAEL MEINDL / BILDBYRÅN

– Han er skeptisk, sier Anders Mol om sandvolleypartner Christian Sørum uten å nøle.

22-åringen har denne høsten viet tiden sin til å spille innendørs for Førde Volleyballklubb. Det å bytte ut sand med innendørsgulv har medført en betydelig større skaderisiko for Mol.

Sammen med Sørum har han vært verdens beste sandvolleyballduo de siste sesongene. Under Idrettsgallaen fikk de prisen for Årets lag etter en sesong der de vant sju turneringer, tok gull i EM og bronse i VM. Makkeren har fryktet at Mol skal bli skadet før den kommende OL-sesongen.

– Han stoler på meg og vet at jeg er fornuftig når det kommer til å bruke ankelstøtte og ikke ta risiko. Han kjenner nok litt på det at når det er konkurranse, så gir jeg alt uansett hva det skulle stå på, forteller Mol.

Lørdag spilles det NM-finaler i volleyball i Ekeberghallen. Mol mener det er den morsomste kampen du kan spille i Volleyball-Norge. I potten ligger det en kongepokal som han ikke legger skjul på at han vil ofre mye for å vinne. Motstander er TIF Viking.

– Jeg må ta det litt med ro, men det er vanskelig å holde igjen når du først er kommet i kampmodus. Jeg tror Christian aksepterer det, selv om han ikke digger det, erkjenner Mol.

Christian Sørum og Anders Mol vant prisen for Årets lag under Idrettsgallaen 4. januar. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Tar grep for å unngå skader

Pappa og trener Kåre Mol er også skeptisk. Legene på Olympiatoppen har frarådet ham å spille. For Mol er det «ingen vei tilbake».

– Det er ganske mye større risiko for å bli skadet innendørs sammenlignet med sandvolleyball. Du har veldig lite kontakt med nettet utendørs. Og hvis det skulle skje noe, er det kanskje en finger som blir knekt. Det skal godt gjøres å tråkke over i sandvolleyball også, forteller han.

Derfor har han tatt grep. Mol spiller med ankelstøtte for å unngå overtråkk. I tillegg er han polstret med knebeskyttere.

– Christian småspøkte med meg om at jeg må være forsiktig. Han har sagt: «Du kan ikke stole på de spillerne du spiller med», sier Mol og ler.

Her er Anders Mol i aksjon under en innendørskamp tidligere i høst. Han bruker beskyttelse på både anklene og knærne. Foto: Tor Høvik

Mangler NM-pokalen

Anders Mol blir engasjert når han snakker om muligheten til å vinne nok en pokal. I tillegg til EM-gull og VM-bronse, vant duoen den gjeve verdensserien i 2018. Da inntok de førsteplassen på verdensrankingen som det første norske laget på over 20 år.

For Mol er det fortsatt en pokal som mangler. Han har enda til gode å gå til topps i NM. Det er dét som trigger ham.

– Man må prøve å ta så mange titler som mulig når man holder på, sier han.

Hele høsten har han spilt for Førde. Totalt er det blitt syv kamper. Å stå over finalen hadde vært veldig dumt, mener han.

Selv om 22-åringen er født på Stord og oppvokst i Strandvik, er det en grunn til at han spiller for Førde.

– Jeg har veldig mange røtter i Førde. Mamma bodde og vokste opp i Naustdal. Grunnen til at det ble Førde, er både på grunn av familie, men også fordi jeg kjenner mange av gutta som spiller på laget, forteller han.

Anders Mol har tatt gull i EM og bronse i VM. Likevel trigges han av en NM-tittel. Foto: MICHAEL MEINDL / BILDBYRÅN

Er blitt bedre av å spille inne

Mol er klar på at det også har kommet mye positivt ut av å spille innendørs i høst. Når utesesongen starter for fullt i mars, er han blitt en bedre sandvolleyballspiller, poengterer han.

– Vi hadde en treningsleir nå i to uker i Tenerife før jul. Da kjente jeg spesielt at serven min var blitt mye bedre. Det er noe vi har hatt fokus på siden i fjor, å få en mer stabil hoppserve. Jeg føler nå den har stabilisert seg mer etter at jeg har spilt innendørs, forteller han.

Den største forskjellen fra å spille på parkett sammenlignet med sand, er størrelsen på lagene. Inne har han fem lagkamerater, mens ute har han kun én.

– Spillet går mye fortere innendørs. Det er en større blokk å slå mot, du må gjøre smarte avgjørelser og tenke raskere, sier han.

Lørdag klokken 16.30 venter TIF Viking fra Bergen i finalen for Mol og lagkameratene. I kvinneklassen spiller Randaberg mot Koll klokken 13.00.

