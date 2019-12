Cristiano Ronaldo på vei gjennom Udinese-forsvaret i søndagens seriekamp. Han scoret de to første målene da Juventus vant 3-1. Foto: Foto: Alessandro Di Marco, ANSA via AP / NTB scanpix

Ronaldo-dobbel sendte Juventus i rygg på Inter

Cristiano Ronaldo scoret de to første målene da Juventus slo Udinese søndag. Seieren gjør at tittelforsvareren har like mange poeng som serieleder Inter.

NTB-DPA

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

JUVENTUS - UDINESE 3–1

Juventus toppet tabellen noen timer, men Inter gjenerobret førsteplassen i Firenze søndag kveld. Laget så ut til å opprettholde luken på to poeng takket være Borja Valeros tidlige ledermål, men Dusan Vlahovic utlignet til 1-1 for Fiorentina på overtid, og dermed er det bare målforskjellen som holder Inter foran.

Juventus-trener Maurizio Sarri lot Gonzalo Higuain og Paulo Dybala starte på topp sammen med Ronaldo, og portugiseren blomstret. Han scoret ledermålet før det var spilt ti minutter og doblet etter forarbeid av Higuain i det 37. minutt.

Forsvarskjempen Leonardo Bonucci nikket inn 3-0 før pause, og dermed var det meste gjort i Torino.

Keeper Gianluigi Buffon leverte gode redninger på avslutninger fra Kevin Lasagna og Seko Fofana før han slapp inn gjestenes trøstemål rett før slutt. Innbytter Ignacio Pussetto var målscorer.

Ronaldo jaget hattrick i 2. omgang, men kom ikke nærmere enn et stolpetreff. Juan Musso i gjestemålet nektet ham også et tredje mål med en flott redning.

Tre på topp

– Jeg har en god følelse med tanke på spillet mitt, men det viktigste var å vinne. Det er alltid viktig å score mål, og jeg kunne hatt flere, men jeg er fornøyd med to, sa Ronaldo, som nå har scoret i fire kamper på rad.

– Vi må fortsette å spille på denne måten, med selvtillit. Jeg mener vi kan spille med tre spisser også i kamper mot store lag.

Inter tok tilbake tetplassen, men klubbens triste uke fortsatte da seieren glapp på overtid i Firenze. Tirsdag glapp billetten til mesterligaens cupspill med hjemmetap mot et B-preget Barcelona-lag, og lørdag avlyste Inter en pressekonferanse med trener Antonio Conte som følge av et kritisk innlegg i sportsavisen Corriere dello Sport.

Trist jubileum

Milan feiret klubbens 120-årsjubileum med en markering i pausen mot Sassuolo på San Siro. Tidligere trenere og spillere viste seg fram for publikum, som kunne ønsket at klubblegendene fortsatt var i full vigør. Dagens lag skuffet igjen i en kamp som endte 0-0.

Roma lå under ved pause mot bunnlaget Spal, men vendte til 3-1-seier.

Hellas Verona lå under med tre mål hjemme mot Torino en halvtime før slutt, men berget poeng med en sterk opphenting i et oppgjør som endte 3-3.