Tour de Ski over for forkjølet Emil Iversen – gir opp sesongens store mål

Emil Iversen sliter med forkjølelse og reiser hjem etter kun to etapper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Emil Iversen hopper av Tour de Ski etter bare to renn. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

NTB

Iversen fikk det tungt i kvartfinaleheatet på søndagens sprint i Sveits. Noen timer etter målgang kom beskjeden om at trønderen står av touren med sykdom i kroppen.

– Det er ingen vits i å delta i Tour de Ski og være 98 prosent, sier Iversen i en uttalelse fra Norges Skiforbund.

– Det er tungt å innse at årets målsetting om å kjempe om en sammenlagtplassering i verdenscupen nå ryker, men det kommer mange fine skirenn fremover, fortsetter han.

28-åringen sikter seg nå inn på å slå hardt tilbake under touren på hjemmebane i Trøndelag senere på vinteren.

LES OGSÅ: Klæbo slo til med utklassingsseier

Emil Iversen fikk det tungt på dag to av Tour de Ski. Foto: RUNE PETTER NESS

Målet ryker

Ved å trekke seg fra Tour de Ski går Iversen glipp av mange verdenscuppoeng. Sjansen for å vinne verdenscupen sammenlagt er radikalt redusert. Det siste har vært hans overordnede mål for sesongen.

– I fjor måte jeg bryte Tour de Ski fordi jeg var i for god form med tanke på VM. Hvis jeg må bryte i år på grunn av at formen er for dårlig, er sesongen på en måte litt ødelagt. Det vil være en tung kamel å svelge. Jeg skal ikke si at det er over, men det var en unormal dag i dag, sa Iversen i pressesonen etter søndagens sprint.

Han ville da ikke bekrefte at han reiste hjem.

– Jeg hadde ikke tenkt å føle meg slik på dag to av Tour de Ski. Det var ikke helt planlagt. Det kan være at det er dag to i høyden, og det er derfor jeg prøver. Vi får prøve, men per nå ser jeg ikke så lyst på det. Jeg må ta en prat med legen og treneren, sa Iversen.

28-åringen fikk tidlig problemer i søndagens kvartfinale og endte sist i sitt heat. Han var i mål nesten ni sekunder bak heatvinner Erik Valnes.

Iversen opplyste etterpå at han hadde hatt en dårlig natt etter at han gikk inn til fjerdeplass på lørdagens 15-kilometer. Kroppen var daff og tung.

Frykter sykdomsspredning

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde ikke rukket å snakke med Iversen da han møtte norsk presse etter høydesprinten i Lenzerheide.

– Jeg vet at han var litt slapp i natt. Han har en god dialog med legen Remi Andersen, og det er hviledag mandag. Jeg får koble meg på den diskusjonen nå etterpå. Det blir uansett fullt isolat på ham, sa Nossum.

Landslagstreneren sa at de frykter at sykdom kan spre seg, og at det er det som de helst vil unngå til enhver tid.

– Sykdom og skader er vår verste fiende, sa han.

Landslagskollega, etappevinner og Tour de Ski-leder Johannes Høsflot Klæbo føler med Iversen.

– Jeg har ikke hørt noe om dette, men jeg får håpe for hans del at han ikke er syk. Det gjør seg med en hviledag i morgen, og vi får håpe at han er «back in business» tirsdag. Norge er nok uansett flinke til å ta seg av dette. Jeg blir nok ikke plassert på rom med Emil om han er småskral. Det er jeg ganske sikker på, sa han.

(©NTB)

Publisert: Publisert 29. desember 2019 13:15 Oppdatert: 29. desember 2019 16:44