Ordføreren i Liverpool: – Å restarte Premier League kan ende i en farse

Det diskuteres i hytt og vær i engelske medier hvor og når Premier League skal starte opp igjen. Ordfører Joe Anderson i Liverpool er ikke særlig begeistret.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hva skjer med Premier League? Kanskje man blir klokere etter fredagens møte. Foto: Jon Super / AP Photo / NTB scanpix.

NTB

Fredag skal Premier League-klubbene møtes til et møte kalt «prosjekt restart», der de håper å få startet opp Premier League 8. juni. Liverpool lå 25 poeng foran Manchester City da ligaen ble stoppet i starten av mars.

Mest sannsynlig vil kampene bli spilt bak lukkede dører, men ordfører Anderson tror ikke det er særlig smart at kampene blir spilt i det hele tatt.

– Selv om det er bak lukkede dører, vil det være mange tusen folk som dukker opp utenfor Anfield. Det er ikke mange som vil respektere det som er blitt sagt og holde seg borte fra banen. Mange vil komme for å feire. Jeg synes ikke det bør starte opp igjen, sier han til BBC.

Les også TV 2 sikret seg Champions League-rettighetene

Les også Liverpool utsetter utvidelse av Anfield

Han fortsetter:

– Jeg tror det vil bli svært vanskelig for politiet å holde folk fra hverandre og opprettholde den sosiale distanseringen om mange hadde møtt opp for å feire utenfor Anfield. Det hele kan bli en farse, slår ordføreren fast.

Liverpool-ordfører Joe Anderson. Foto: ANDREW YATES / X03469

Uttalelsene har ikke falt i god jord hos Liverpool, som kom med en pressemelding torsdag ettermiddag. Der heter det blant annet:

– Vi er klar over og skuffet over uttalelse til ordfører Anderson publisert i et intervju i dag. I tillegg til å mangle bevis for slike påstander, vil vi også minne om våre diskusjoner med ordfører Anderson om mulighetene for å spille kamper bak lukkede dører, der konklusjonen var at det er viktig at næringsdrivende i hele byen fortsetter sitt med sitt engasjement og samarbeid, ifølge TV 2.