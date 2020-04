Magnus Carlsen tapte etter kjempebrøler i egen turnering

Magnus Carlsen røk på et smertelig tap i duellen mot Anish Giri. Nederlenderen vant 2,5-1,5 i nordmannens onlineturnering.

Magnus Carlsen er på god vei mot semifinalen i sin egen online-turnering i sjakk. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Carlsen hadde en imponerende rekke med hvite brikker i turneringen. På sine åtte partier med hvitt hadde han vunnet seks og spilt to remis. Så kom tapet i det andre partiet mot Giri etter at Carlsen gjorde en kjempetabbe.

Dermed fikk Carlsen presset mot seg i de gjenværende to partiene hvor han måtte ha minst en seier for å vinne sammenlagt. Det tredje partiet ble dramatisk og med svart endte med remis. Dermed holdt det med remis for Giri i det siste partiet for å vinne kampen. Det ble klart etter 25 trekk.

Nederlandske Anish Giri slo overraskende Magnus Carlsen i best av fire partier. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Giri jublet foran kameraet etter at han sikret seg den første seieren i turneringen, og det attpåtil mot verdens klart beste spiller.

25 år gamle Giri ble den yngste stormesteren i sin tid. I 2009 var han 14 år, sju måneder og to dager gammel da han klarte kravet om stormester. Han har derimot aldri helt klart å komme opp på Carlsens supernivå i voksen alder. Han er for tiden ranket som nummer ti i verden i langsjakk.

Carlsen leder fortsatt Magnus Carlsen Invitational sammenlagt med sine 11 poeng. Giri er uten sjanse til å nå semifinalen tross sine fire poeng.

Tirsdag møter Carlsen russiske Jan Nepomnjasjtsjij i 6. runde.