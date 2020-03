Sandnes Ulfs styreleder: - Vi måtte ta grep for å redde klubben

Sandnes Ulf Toppfotball permitterer hele sin profesjonelle spillergruppe og de fleste i trenerkorpset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hele spillergruppen til Sandnes Ulf Toppfotball blir permittert. Foto: Pål Christensen

Permitteringene kommer i tillegg til de åtte i administrasjonen som ble permittert tirsdag.

Trener Steffen Landro og medtrener Olli Harder blir begge permittert i 50 prosent, det samme gjelder tre personer i administrasjonen, deriblant daglig leder, økonomiansvarlig og markedsansvarlig.

Les også Norsk fotball åpner for permitteringer av spillere og trenere: – Sjokkerende løsning

Disse blir værende for å holde hjulene i gang, men Sandnes Ulf har ingen kapital å tære på, og har derfor ikke hatt anledning til å ha tilbake flere funksjoner.

I spillergruppen er tanken én for alle, alle for én.

– Situasjonen er fortvilet, men som styre var vi nødt til å opptre ansvarlig. Vi måtte innse at om vi ikke tok grep, ville vi kanskje ikke ha noen klubb når dette er over, sier styreleder Terje Hopen til Aftenbladet.

Stor forståelse blant ansatte

Han har jobbet kontinuerlig sammen med klubbleder Espedal de siste dagene for å finne best mulig løsning.

– Vi har møtt stor forståelse fra spillere, trenere og ledere som vi har møter med på video/telefon. Mottoet er at dette står vi sammen om, og det kjennes veldig godt, sier Hopen.

– Det verste er at vi ikke aner når dette er over, derfor må vi tenke hvordan vi kan beherske dette langt fram i tid.

– Men når det en gang tar slutt, tenker jeg at vi igjen har behov for å være sammen i kafeer, i butikker, på idrettsarenaer, og ØsterHus Arena er bygget for framtiden, en kjempeplass å samles, tenker en optimistisk Terje Hopen.

Verst tenkelig tidspunkt

For Sandnes Ulf Toppfotball kom nedstengingen av «samfunnet» på verst tenkelig tidspunkt. Det fortalte daglig leder Tom Rune Espedal da vi snakket med ham onsdag formiddag.

– Vi har ikke hatt anledning til å legge oss opp kapital. Vi har akkurat gjort opp for utbygging av ØsterHus Arena og nå skulle vi begynne å få resultater i form av nye inntekter. Deriblant en utsolgt åpningskamp mot Viking som vi måtte avlyse forrige fredag, understreket Espedal.

Må sikre verdiene

– Vi følte at folket var med, og en god opplevelse under åpningen skulle sette ytterligere fart i salget av sesongkort samt gi oss nye samarbeidspartnere. Nå blir alt satt på vent. Det er alvorlig for oss.

– For klubben gjelder det nå å sikre verdiene vi har (les arenaen) i et langsiktig bilde, derfor er vi nødt til å redusere utgiftene, forklarte Espedal.

Det kom derfor ikke som en overraskelse at samtlige i klubben nå er permittert, de fleste 100 prosent.

Folketomt. Det var ikke slik det skulle være på nye og flotte ØsterHus Arena. Foto: Pål Christensen

Her er hele meldingen Sandnes Ulf la ut på sine egne nettsider sent onsdag ettermiddag :

Sandnes Ulf Toppfotball seg nødt til å gå til det tunge skritt å sende permitteringsvarsel til spillere og trenere tilknyttet Sandnes Ulf Toppfotball sitt A-lag. I permitteringsvarselet er det tatt sosiale hensyn, samt at nøkkelpersonell, som hovedtrener og assistenttrener A-lag, er varslet om permittering i 50%.

– Dette er en av mine aller tyngste dager på jobb i Sandnes Ulf, sier en fortvilet daglig leder Tom Rune Espedal. – Sport er selve kjernen i vår hverdag, og når vi er kommet til det skritt å sende permitteringsvarsel til de som er involvert i, og rundt A-laget, så forteller det alt om alvoret i situasjonen.

– Det er ingen vei utenom permitteringsvarselet, forklarer styreleder Terje Hopen. – I likhet med de ansatte, som fikk varsel om permittering i går, ser vi oss nødt til å gjennomføre dette for spillere og personell på A-laget. Vi har hatt gode drøftinger med alle involverte og ser en stor vilje til å stå sammen i denne tøffe situasjonen. Både spillere og ledere har opptrådt solidariske overfor klubben og sine kolleger. De er opptatt av å ta vare på hverandre. Spillere, trenere og ansatte ser at det er tvingende nødvendig for at Sandnes Ulf Toppfotball skal bestå etter denne krisen. Det er nå slik at alle i klubben har mottatt permitteringsvarsel, sier Hopen.

– Det er med tungt hjerte vi går til dette skrittet. Vi har et ansvar for alle ansatte og vi må ikke glemme at det er mange som nå mister deler av sin inntekt, understreker Espedal. – Heldigvis er det kommet tiltak fra regjeringen som sikrer alle full lønn i 20 dager. I tillegg regner vi med at det vil komme ytterligere tiltak for idretten i dagene som kommer. Det er også godt å se at klubbene og interesseorganisasjonene i Norge står sammen. Det er nå slik at alle i klubben har mottatt permitteringsvarsel. Nå må vi gjennomføre de tiltak vi kan for å hindre videre spredning av Covid-19 viruset, og så får vi bare håpe at denne situasjonen blir så kortvarig som overhodet mulig, avslutter Espedal.

Publisert: Publisert: 18. mars 2020 17:26 Oppdatert: 18. mars 2020 18:37