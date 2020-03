Krise for Kilde: Super-G-rennet i Kvitfjell er avlyst

Aleksander Aamodt Kilde og resten av verdenseliten i alpint får ikke kjøre det siste super-G-rennet i Kvitfjell søndag.

Aleksander Aamodt Kilde får ikke kjøre super-G søndag. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

KVITFJELL: Tåke, plussgrader og regn i målområdet setter en stopper for Aleksander Aamodt Kildes seiersplaner i super-G på hjemmebane søndag.

Da vi snakket med Kilde etter hans annenplass i lørdagens utfor, var han klar på at de norske skulle slå tilbake i super-G-rennet.

– Da skal vi ha revansj. Da satser vi på norsk seier, sa Kilde.

I 9-tiden ble det bestemt at starten skulle flyttes ned til det som kalles Rossi-spranget på grunn av værforholdene, men om rennet ble utsatt eller avlyses skulle avgjøres på et jurymøte kl. 10.00.

Der bestemte juryen seg for å avlyse hele rennet.

Det er kun tredje gang i løpet av 27 år at Kvitfjell må avlyse et renn.

Kilde, Kjetil Jansrud, Stian Saugestad og Marcus Monsen var de norske som sto på startlisten.

Aleksander Aamodt Kilde etter lørdagens pallplass i utfor. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Dårlige nyheter for Kilde

Dette er verst tenkelige nyheter for Kilde, som ikke bare hadde sjansen til å øke ledelsen i verdenscupen sammenlagt, men også kunne vinne super-G-cupen.

Kilde var bare 29 poeng bak ledende sveitsiske Mauro Caviezel, og 26 poeng etter Vincent Kriechmayr fra Østerrike, og kunne passere begge. I stedet får han en krystallkule for tredjeplassen klokken 11.30.

Etter lørdagens utforrenn er Kilde 54 poeng foran Alexis Pinturault i totalcupen. Franskmannen følte seg tvunget til å ta turen til Kvitfjell, men klarte ikke ta poeng i utfor. I super-G var det ventet at Kilde øker forspranget ytterligere, men været gjorde det umulig.

Fakta Verdenscupen sammenlagt Aleksander Aamodt Kilde, 1202 Alexis Pinturault, 1148 Henrik Kristoffersen, 1041 Matthias Mayer, 916 Vincent Kriechmayr, 794 Det gjenstår to renn av sesongen. Storslalåm og slalåm i Kranjska Gora neste helg.

Også avlyst verdenscupfinale

Etter at verdenscupfinalen i Cortina d’Ampezzo med fire renn ble avlyst på grunn av frykt for smitte av koronaviruset, så gjenstår det nå bare to renn av sesongen.

Det er storslalåm og slalåm i Kranjska Gora i Slovenia.

Det var på et hastemøte på fredag at FIS besluttet at sesongavslutningen i Cortina skulle avlyses. Det italienske skiforbundet hadde håpet at de i alle fall kunne ha arrangementet uten publikum, men fikk ikke viljen sin.

– Jeg har aldri vært der før, så jeg hadde gledet meg veldig. Det er kjedelig, men likt for alle, sa Kilde om avlysningen.

– Man må bare gjøre som FIS befaler, så får vi håpe at det går over så fort som mulig, og at det ikke er et større problem for Cortina. Vi får håpe at Cortina som sted holder seg på beina til neste år og ikke blir knekt av dette, la han til.

