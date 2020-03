Rosenborg bommet og bommet. Så entret Samuel Adegbenro banen.

Innbytter Samuel Adegbenro strålte for Rosenborg i Abrahallen.

Innbytter Samuel Adegbenro var involvert i alle RBKs tre første mål. Foto: Rune Petter Ness

Rosenborg 3–1 Bodø/Glimt:

Fjorårets serietreer RBK tok imot sølvlaget Bodø/Glimt til treningskamp i Abrahallen torsdag ettermiddag. Etter å ha brent alle mulighetene sine i førsteomgangen, løsnet det da Samuel Adegbenro entret banen i andreomgangen.

Mens Bodø/Glimt hadde et lite overtak i banespillet, var det trønderne som så farligst ut i førsteomgangen.

Avsluttet i tverrliggeren

Kristoffer Zachariassen, som sto med to scoringer i vinter før torsdagens kamp, noterte seg for to store muligheter i den første halvdelen. Først ble en avslutning reddet på strek, før han sendte ballen i tverrliggeren kort tid etter.

Pål André Helland hadde en brukbar frisparkmulighet som gikk like utenfor, mens Gustav Valsvik var nære på å sende RBK i ledelsen på en corner.

Glimt kom ikke til så mange store muligheter i førsteomgangen, men noterte seg for en virkelig stor sjanse. Ulrik Saltnes avsluttet fra kloss hold, men forsøket ble stoppet av årvåkne Julian Faye Lund.

Dino Islamovic scoret kampens første mål etter et flott forarbeid signert Adegbenro. Foto: Rune Petter Ness

Lagene gikk av banen målløse etter den første omgangen.

Samuel-show

Knappe tre minutter ut i andreomgangen kom kampens første mål. Innbytter Samuel Adegbenro passerte flere spillere, før ballen endte opp til Dino Islamovic. Spissen fikk en enkel jobb foran det vidåpne målet. Dermed sto det 1–0 til RBK.

Minutter senere sto det 2–0. Nok en gang var Adegbenro involvert, men denne gangen som målscorer. Etter et hjørnespark fikk han avsluttet inne i feltet. Skuddet var velplassert nede i hjørnet bak en sjanseløs Nikita Khajkin.

I 55. spilleminuttet kom reduseringen for gjestene etter fullstendig markeringssvikt i RBK-forsvaret. Patrick Berg fikk stå helt alene ved bakerst stolpe og fikk en enkel jobb med å heade ballen i mål.

Heller ikke denne gangen klarte RBK å holde nullen. Julian Faye Lund vartet imidlertid opp med flere gode redninger. Foto: Rune Petter Ness

Fortsatt har ikke Rosenborg holdt nullen i vinter.

Like før timen var spilt kom kampens fjerde mål etter et flott angrepsspill. Adegbenro, Anders Konradsen og Birger Meling kombinerte fint på venstresiden, før Zachariassen avsluttet det hele med et skudd fra kloss hold. Etter en innholdsrik åpning på andreomgangen sto det plutselig 3–1 på resultattavla.

Det ble ikke flere mål utover den andre halvdelen. Sluttresultatet ble dermed 3–1. Adegbenro var involvert i samtlige RBK-mål.

Disse startet for RBK:

Julian Faye Lund; Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Gustav Valsvik, Birger Meling; Kristoffer Zachariassen, Anders Trondsen, Edvard Tagseth; Pål André Helland, Dino Islamovic, Carlo Holse.

Benken: Rasmus Sandberg, Anders Konradsen, Erlend Dahl Reitan, Marius Lundemo, Gjermund Åsen, Samuel Adegbenro, Erik Botheim, Mikael Johnsen, Emil Ceide.

Disse startet for Bodø/Glimt:

Nikita Khajkin; Morten Konradsen, Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan; Adan Hussein, Patrick Berg, Ulrik Saltnes; Philip Zinckernagel, Endre Kupen, Jens Petter Hauge.

Benken: Victor Boniface, Andreas Schjeldrup, Vegard Bergan, Isak Amundsen, Alfons Sampsted, Ola Solbakken, Aleksander Foosnæs.

PS: André Hansen og Tore Reginiussen var ikke med på grunn av skader.