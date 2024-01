Sterk vind preget hele herrestafetten. Da gikk det til slutt til massespurt.

Igjen var Johannes Høsflot Klæbo sterkest da det gjaldt som mest, til tross for at spurtesset har slitt med sykdom. Han følte seg så dårlig at han dagen før avskrev seg selv som ankermann.

– For min del var det deilig å kjenne at ikke all punchen var borte i spurten. Det er litt igjen, heldigvis, sier Klæbo.

– Han gjør alt rett, konstantererte NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Han ble valgt til ankermann selv om han røk ut i semifinalen i sprinten på fredag og kun ble nummer 17 på 20-kilometeren på lørdag.

– Man er sikkert litt ekstra nervøs fordi man spurtet så dårlig på fredag. Det var en annen stilart. I skøyting er det høvelig greit enda, sier Klæbo.

Resten av laget fulgte spent med på en litt mer usikker Klæbo enn vi er vant med å se.

– Det var grusomt å se på. I de partiene med mye vind så blir det så tett. Da blir man livredd for staver. Jeg var nervøs rett og slett, sier Erik Valnes.

Han fikk omtrent et perfekt opptrekk fra ankermannen på Norges annetlag, Mattis Stenshagen. Akkurat han fikk kjenne på at det var tett i tet.

For kort tid før mål brakk Stenshagen staven et godt stykke unna støtteapparatet langs løypa. Dermed gikk han en god stund med bare én stav.

– Jeg prøvde å holde meg rolig. Jeg så at det ikke gikk så fort foran der så jeg klarte å beholde roen, sier Stenshagen til NRK.

Til slutt kom en hjelpende tysker til og ga Stenshagen en stav.

– Det var lite samarbeidsvilje på siden der, så det var snilt av han. Jeg får sende han en takk.

Det var flere av langdistanseløperne som prøvde å stikke ifra underveis på stafetten. På hver eneste sisterunde prøvde både Nyenget, Ivo Niskanen med flere å skape trøbbel, men hver eneste gang hentet feltet igjen de få som prøvde seg.

– Det blir litt halvhjertet. Det er litt for tøft å gå alene i motvinden. Det blir litt avventende og reservert. Jeg synes det er litt nytteløst å virkelig prøve, sier Nyenget.