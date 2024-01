Tottenham Hotspur Stadium ble tatt i bruk 3. april 2019. Siden den gang har Manchester City tapt alle fem kamper borte mot Tottenham.

Forrige sesong ble Pep Guardiola spurt om hva hans neste mål ville være om de skulle ta «The Treble» – noe de klarte.

– Å score mot Spurs på bortebane, svarte Pep humoristisk til Sky Sports, og suksesstreneren fikk det som han ville.

For i FA-cupens fjerde runde gikk det mot nok en målløs kamp for City i Tottenhams lekestue, men to minutter før slutt sto Nathan Aké for et historisk øyeblikk i Nord-London.

Midtstopperen pirket inn 1–0 og seiersmålet på et hjørnespark og sendte de liljehvite ut av den prestisjetunge cupen.

– Pep Guardiola fikk det han ønsket seg. Han fikk scoring på Tottenham Hotspur Stadium, utbrøt Viaplay-kommentator Kasper Wikestad ved kampslutt.

Avslutningen fra Aké var Citys 102. forsøk på å score på besøk i London.

Grafikk: www.sofascore.com

– I dag presterte vi utrolig bra. Alt sammen gledet meg, fra første minutt til det 95. minuttet. Vi prøver å forsvare tittelen og her er det vanskelig, sier Guardiola til ITV.

Allerede etter fem minutter trillet Oscar Bobb, på en retur, inn det nordmannen trodde var 1–0 og Citys aller første mål på Tottenham Hotspur Stadium.

Men målet ble umiddelbart vinket av for offside. VAR brukte et par minutter på å se på situasjonen og konkluderte med at avgjørelsen var korrekt.

Ingen av lagene kom til de helt store sjansene i første omgang, men City var nærmest ledelse etter en trippelmulighet like før pause.

Hverken Rodri, Mateo Kovacic eller Oscar Bobb klarte imidlertid å få et skudd forbi muren av Tottenham-forsvarere som viste ofringsvilje foran eget mål idet de kastet seg foran løskruttet fra de lyseblå.

HEV SEG NED: Tre mann måtte til for å blokkere skuddforsøket fra Oscar Bobb i første omgang. Foto: Dave Shopland / AP / NTB

Annen omgang var tre minutter gammel da Bobb igjen var sentral. 20-åringen lempet et strålende innlegg mot Julián Álvarez som sto alene på bakerste stolpe.

Argentineren la til rette med én berøring, og banket til med det andre, men Micky van de Ven kastet seg foran og hindret Bobb i å få sin andre målgivende i Premier League.

Bobb ble tatt av banen i det 65. minutt og inn kom driblefanten Jéremy Doku og midtbaneeleganten Kevin De Bruyne.

Til tross for enorm angrepsstyrke i de to var det midtstopper Aké som sørget for seier og City er videre til femte runde i FA-cupen.