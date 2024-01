Reuters skriver fredag morgen at han er prøveløslatt og hjemme. Utenfor fengselet i Pretoria har et stort antall fotografer ventet for å få et bilde av den drapsdømte tidligere paraprofilen.

Han fikk i november 2023 medhold i kravet om prøveløslatelse etter som han har sonet mer enn halvparten av straffen og skal underlegges et regime som kontrolleres av kriminalomsorgen.

I mars 2023 ble han først nektet prøveløslatelse - men i november kom et annet dommerpanel til den motsatte konklusjonen.

SENSASJON: Oscar Pistorius ble en sensasjon på friidrettsbanen. Han deltok både i det ordinære OL og i Paralympics. Han brukte fjærende proteser av karbonfiber. Foto: Anja Niedringhaus / AP / NTB

Pistorius drepte i 2013 sin 29 år gamle kjæreste Reeva Steenkamp. Hun ble skutt gjennom baderomsdøren i parets hjem i Pretoria på valentinsdagen 14. februar.

I retten hevder parastjernen at han trodde at en innbruddstyv hadde tatt seg inn på badet. Han ble ikke trodd.

Etter en rettsmaraton endte det med at Pistorius i 2017 ble dømt til 13 år og fem måneders fengsel - Sør-Afrikas minstestraff for drap. Han har vært fengslet siden oktober 2014.

OFFER: Oscar Pistorius sammen med Reeva Steenkamp i 2012. Modellen ble drept av den tidligere paraprofilen i 2013. Foto: LUCKY NXUMALO / AFP / NTB

Oscar Pistorius ble verdenskjent da han deltok i sommer-OL i 2012. Han fikk begge beina amputert da han var 11 måneder gammel. Han løp med fjærende proteser og tilnavnet «Blade Runner». Pistorius er en av de få som har deltatt både i OL og Paralympics.

Ifølge BBC blir Pistorius underlagt en rekke vilkår for løslatelse - og dette vil gjelde fram til straffen er fullt ut sonet i desember 2029.

Offerets familie har fredag morgen kommet med en uttalelse der moren June Steenkamp sier:

– Det er vi som sitter igjen, som soner en livstidsdom.

– Det kan aldri bli rettferdighet hvis din kjære er borte for alltid.

Moren mener likevel at betingelsene som er satt for prøveløslatelsen bekrefter hennes tro på at det sørafrikanske rettssystemet tar kjønnsbasert vold på alvor.