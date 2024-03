Alexander Steen Olsen lå best an blant de norske etter førsteomgangen, men det var McGrath som avsluttet best og kom på pallen for første gang denne sesongen.

Men ingen kunne hamle opp med Odermatt, som sikret storslalåmkulen for sesongen etter å ha vunnet samtlige renn i disiplinen denne vinteren.

Odermatt tok seieren 14 hundredeler foran franske Loïc Meillard på annenplass og 81 hundredeler foran McGrath.

Se McGraths run øverst i saken!

Da kroatiske Filip Zubcic ikke maktet å ta ledelsen med sin annenomgang, hadde østerrikske Marco Odermatt allerede sikret storslalåmkulen denne sesongen før sin egen finaleomgang.

26-åringen har vært overlegen i disiplinen denne sesongen og tar kula for tredje år på rad.

Alexander Steen Olsen ble nummer syv, Henrik Kristoffersen nummer åtte, mens Timon Haugan endte på 18.-plass.

Norge har ingen verdenscupseirer i alpint på herresiden så langt denne sesongen.