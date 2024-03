Silje Opseth landet på 230,5 meter i andre omgang og slår den gamle rekorden til Ema Klinec med 4,5 meter.

– Det har vært litt i en morgen. For en berg-og-dal-bane! Men dette er så vanvittig gøy. Jeg har ikke ord, sier en gråtkvalt og skjelven Opseth til NRK.

Eirin Maria Kvandal vant både rennet og Raw Air sammenlagt, mens Silje Opseth ble nummer to i Vikersund.

Det skulle man kanskje ikke tro etter prøveomgangen, hvor det gikk galt for Opseth:

Der landet den norske jenta på 236,5 meter, noe som er hele 10,5 meter lengre enn verdensrekorden til Ema Klinec.

Til tross for fallet var det aldri aktuelt å trekke seg.

– Når jeg setter utfor i store bakker så er det null frykt. At jeg får til det hoppet der er jeg faktisk litt stolt av, sier Opseth etter verdensrekorden.

Hun gikk kraftig forslått og blodig ut av sletta.

– Det svir og stikker litt, men ellers går det bra. Det er skiflyging og det morsomste jeg vet i hele verden. Det er rennet jeg har sett frem til hele sesongen, så det var ikke aktuelt å ikke hoppe, sa Opseth til NRK etter første omgang.

BLODIG: Slik så Silje Opseth ut etter fallet. Foto: Silje Bråthen

I førsteomgang landet Opseth på 203 meter, men var likevel bak Kvandal som hoppet én meter kortere med lavere fart.

– Jeg skulle gjerne hoppet lenger. Juryen ble nok litt restriktive etter det fallet, men forhåpentligvis setter de opp farten i andre omgang, sier Opseth.

Line Jahr er til stede i Vikersund og så monsterhoppet i prøveomgangen.

– Hun er en kjempegod flyger. Det fikk hun vist nå. Hun er så glad i å fly, at det fallet vil ikke stoppe henne fra å gjøre det, sier Line Jahr.

– Hvilke forventninger har du til hovedkonkurransen?

– Jeg håper det blir et underholdende renn for publikum, med lange hopp for jentene. Det er alltid gøyest hvis en norsk jente vinner, men jeg er mest opptatt av at det blir underholdende, sier Jahr.

Lagvenninnen Eirin Maria Kvandal ledet suverent før kvinnenes siste renn i Raw Air søndag. Hun hadde en ledelse på 53,5 poeng ned til Eva Pinkelnig.

Opseth er nummer syv i sammendraget.