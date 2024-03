– Det er litt kjedelig, men kroppen er fin, sier Forfang til VG.

Tromsøværingen leverte et flott hopp på 139 meter i annenomgang i onsdagens konkurranse i Granåsen. Han mistet imidlertid balansen etter landingen og ramlet rett før fallgrensen.

Han slapp unna noen skader, men falt ned på en åttendeplass.

I Raw Air-sammendraget ligger han nå på tredjeplass. Til tross for konflikten mellom hopperne og landslagstrener Alexander Stöckl – og det medfølgende støyet i mediene – har Forfang prestert godt i hoppbakken.

Mandag publiserte Dagbladet en artikkel om hva som angivelig er årsaken bak bråket. Avisen hevder hopperne skal ha følt seg «mobbet og trakassert» av Stöckl.

Dette er hoppbråket Vis mer ↓ I februar ble det offentlig kjent at norske hoppere hadde sendt et brev til hoppkomiteen der de kom med krass kritikk av Alexander Stöckl, norsk landslagstrener gjennom 13 år. Siden har Stöckl vært satt på sidelinjen.

Innholdet i brevet er ikke kjent, utover at det handler om misnøye med østerrikerens atferd.

Bråket ledet til at Clas Brede Bråthen, sportssjef for hopperne, gikk av på dagen forrige uke. Han begrunnet avgangen med behandlingen av Stöckl.

11. mars publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Dette skal være bråket». Ifølge avisens opplysninger skal hoppere ha følt seg «mobbet og trakassert» av Stöckl.

De hevder blant annet at Stöckl skal ha bedt utøvere om å legge bort telefonen for å få følge med. Han skal også ha vært «oppdragende og irettesettende» i tonen, ifølge avisen.

Forfang kommenterte saken på Twitter/X tirsdag morgen:

– Vil du utdype kritikken av Dagbladets sak?

– Nei, egentlig ikke. Men det kommer veldig mye fra den ene siden, men ikke vår. Det blir fort dumt når motparten skal uttale seg om hva som har plaget oss utøverne, sier Forfang til VG.

Forfang – som er utøvernes representant i hoppbråket – mener konflikten bunner i noe helt annet.

– Det er helt absurd og blir for dumt. Hvis du tror det er dette det handler om, så undervurderer du oss utøverne, sier Forfang – og legger til:

– Jeg blir skuffet over at folk leser den overskriften og kjøper det som står. «For noen bortskjemte drittunger», tenker folk.

1 / 4







I et intervju med TV 2 forteller Forfangs far Hugo Forfang at det har vært vondt å være vitne til behandlingen av sønnen. Forfang har vært åpen om at han har fått hets og drapstrusler som følge av konflikten med Stöckl.

– Det er nok på mange måter tyngre for de rundt meg. Det er jo noe ved det å bekymre seg på vegne av noen. Det blir ukontrollerbart når det ikke handler om en selv. Det er aldri gøy, sier Forfang.

– Hvordan preger dette deg sportslig?

– Det er klart det preger deg når du må forholde deg til så mange meninger fra kjente og ukjente, men jeg føler likevel at jeg har klart å prestere i bakken.

Foto: Geir Olsen / NTB

Han avviser blankt at den mentale påkjenningen kan ha bidratt til onsdagens fall – og mener det først og fremst bare var uflaks.

I Raw Air-sammendraget ligger han nå 46,9 poeng bak Stefan Kraft. Nå skal hopperne til Vikersund, der det gjenstår én kvalifisering og to skiflygingsrenn. Forfang har ikke gitt opp kampen om seieren.

– Det er fortsatt mange poeng som skal kjempes om. Jeg må bare være sterk i troen og håpe at hoppingen leverer. Hvis jeg fortsetter å levere, kan fortsatt mye skje. Jeg skal kjempe videre, så får vi summere opp til slutt, avslutter han.