Det klarte de imidlertid ikke. Tirsdag offentliggjorde tyskeren at han legget opp etter sommerens fotball-EM på hjemmebane.

– Vi prøvde, og vi prøvde, men det er komplisert, sa Carvajal til AS.

Kroos og Carvajal har spilt sammen i Real Madrid siden 2014 og vunnet alt som er å vinne. I troféskapet står det blant annet fire Champions League-pokaler og fire seriegull.

Carvajal fikk imidlertid ikke voldsomt med tid til å fordøye nyheten, før Kroos slapp bomben i podkasten sin «Einfach mal Luppen», som han har sammen med broren Felix.

– I går (mandag) fikk vi vite at han ikke kom til å fortsette, men vi visste ikke at han kom til å komme med uttalelsen allerede i dag. Og det var lite å gjøre for å snu det. Vi vet hvordan han er, mentaliteten hans, hvor bestemt han er med sine beslutninger, sa spanjolen.

– Vi er triste fordi vi bare kan nyte to kamper til med han i Real Madrid. Vi respekterer avgjørelsen hans, fortsatte han.

En av de resterende kampene er riktignok Champions League-finalen mot Borussia Dortmund. Tyskeren kan dermed krone karrieren med sin sjette mesterligaseier dersom han beseirer landsmennene sine på Wembley 1. juni.