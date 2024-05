I tillegg til at Bayern, Chelsea og Juventus mangler trener ved utgangen av sesongen, er Milan-trener Stefano Pioli i en utsatt posisjon, melder italienske medier.

Det er ikke uvanlig at trenere forlater klubber ved sesongslutt, men i øyeblikket virker trenerkabalen spesielt vanskelig å legge. Bayern har allerede passert en håndfull trenere som har takket nei til å lede klubben.

Mangelen på sterke navn gjør at noen klubber kan måtte gamble i trenerjakten.

– Jeg tenker at det er en mangel på ledige erfarne trenere med dokumenterte resultater i toppklubber. Trenere kommer aldri med en garanti, men i den grad de gjør det, er jo dette egenskaper toppklubber ser etter. Derfor er det på mange måter treners marked akkurat nå. Men: Det er mange dyktige trenere på vei opp, så om klubbene gjør en god nok jobb, vil de finne smarte løsninger, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås til NTB.

Han vil ikke komme med konkrete navneforslag til klubbene. En klar identitet må stå i sentrum i jakten, mener Tjærnås.

– Hver klubb må finne ut hvilken profil som passer sin klubb akkurat her og nå. Spillestil, filosofi som leder, evne til å takle press og evne til å utvikle både lag og enkeltspillere. Egenskaper egnet til å selge klubben utad overfor mediene og supportere, samt en rekke egenskaper. Der må de være ekstremt nøye, sier eksperten.

Motta i Juventus?

Jürgen Klopp ga seg som Liverpool-manager sist helg, men de rødkledde var tidlig ute med å bekrefte hans erstatter i nederlandske Arne Slot. Verre står det til for andre klubber.

– Det blir spennende å se om vi får stolleken i sommer, eller satsing på mindre etablerte navn, fortsetter Tjærnås.

Thomas Tuchel måtte forlate Bayern München etter at tyskerne gikk gjennom sin første troféløse sesong siden 2011/12, og tirsdag ble Mauricio Pochettino og Chelsea enige om å skille lag.

17. mai var Massimiliano Allegri ferdig som Juventus-sjef. Italienske medier melder at Bologna-sjef Thiago Motta er toppkandidaten til å erstatte Allegri i Torino.

Tjærnås deler sine tanker om Chelsea og Juventus:

– Chelsea er et kapittel for seg selv. De lar tilsynelatende aldri ting få tid til å virke før de tar enda en ny sving. Juventus var spesielt, og har tross alt hatt treneren over tid, så et skifte der var litt mer naturlig. Der ser det vel også ut som de kan ende med Thiago Motta, noe jeg tror er spennende, sier Tjærnås.

– En rar prosess

I München sliter klubbledelsen langt mer med å finne Tuchels etterfølger. Mange har blitt kontaktet og takket nei. Tirsdag skrev tyske Sky at Vincent Kompany kobles til den ledige jobben.

Bayerns ærespresident Uli Hoeness uttalte i etterkant til Sport1:

– Dere journalister drar opp et nytt navn av hatten hver dag.

Tjærnås har bitt seg merke i Bayerns trenerjakt denne våren. Det er tre måneder siden klubben slapp nyheten om at de måtte finne en ny trener fra neste sesong. Ennå virker en løsning et stykke unna.

– Jeg tenker at Bayern har laget en rar prosess, fordi de har vært så offentlige med kandidater, der de har lekket navn. Det betyr at uansett hvem de ender med, vil mange få følelsen av at han er fjernt fra et førstevalg. Det kan være en klar ulempe for den som kommer inn overfor garderoben, sier Tjærnås.

Avtroppende Thomas Tuchel har tidligere vært Chelsea-sjef og ledet de blåkledde til mesterligatittelen i 2021. Det tok bare timer etter Pochettinos avgang før Sky koblet Tuchel opp mot gamlejobben, mens Telegraph melder at Chelsea ikke har noen planer om å hente tilbake tyskeren.

Ten Hag-spådom

I Manchester er United langt nede etter å ha levert sin verste ligasesong siden 1989/90. 8.-plassen gjør at manager Erik ten Hag ikke sitter trygt, mener tidligere United-bauta Rio Ferdinand.

Han tror selv ikke seier i FA-cupfinalen over byrival Manchester City kan redde nederlenderen.

– Det er ikke det jeg vil skal skje, men jeg tror det (at Ten Hag sparkes), sa Ferdinand i podkasten «Vibe with Five», ifølge Evening Standard.

Det samme tenker Tjærnås. Om den spådommen slår til, tror eksperten at Pochettino er en sterk kandidat.

– Jeg tror «Poch» har erfaring og profil som vil gjøre han til en kandidat der. Det forutsetter selvsagt at de sparker Ten Hag, noe jeg fortsatt antar kommer til å skje.

Han tror imidlertid at mangelen på andre sterke navn gjør at United kanskje ikke vil gamble.

– Paradoksalt kan mangelen på det redde nederlenderen, sier eksperten.