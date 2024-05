– Vi har ikke tenkt å kopiere noe av det spillet. Vi må ha et motspill. De har øvd på dette siden de var 13 år. Å legge om spillet vårt er helt aktuelt, forteller far og landslagstrener Kåre Mol til NTB.

Han snakker om de svenske ungguttene David Åhman og Jonatan Hellvig. De har vunnet EM to ganger og topper verdensrankingen før OL foran Mol og Sørum.

Svenskene har perfeksjonert en spesiell spillestil som er blitt mer og mer populær de siste årene. «The Swedish jump set» forbindes med duoen.

Slik kan Sveriges spillestil forklares kort:

Det første mottaket sender ballen fram mot nettet som vanlig, men når opplegget til smash skal gjøres, hopper svenskene opp i lufta. Deretter følger enten et vanlig opplegg eller en smash. Det gjør det mer uforutsigbart om ballen skal over nettet etter to eller tre berøringer.

– Det gjør jo spillet underholdende og spennende. Vi synes det er irriterende med gode motstandere, men fantastisk at spillet blir utviklet, og at det blir spenning rundt de tingene der. Det er kjekt, og vi blir jo bedre av gode motstandere vi òg, sier Mol.

– De har tatt det et steg videre. De har gjort det bedre enn alle andre som har prøvd før. En del lag prøver å etterligne, og de synes jeg har blitt dårligere. De har ikke de tekniske ferdighetene.

– Ekstremt vanskelig

Landslagstreneren forteller at det ikke er noe Mol og Sørum har ønsket å ta inn i eget spill.

– Man skal være varsom med å prøve å kopiere noe, sier han.

– Det er vanskelig for noen som er 25-26 år plutselig å legge om på en stil. Dette må inn hos utøverne når de er yngre. Vi ser noen norske spillere som er flinkere til å utfordre på andreball. Det betinger at du har en sykt bra førsteberøring. Det er ekstremt vanskelig å være så god på førsteberøringen at du kan true på andreberøringen, forklarer Mol.

Landslagstreneren sammenligner Åhman og Hellvig med landsmann og tidligere skihopper Jan Boklöv. Han introduserte V-stilen.

– Det er litt Boklöv-aktig. De har rendyrket en stil. Jeg tror ikke det blir mindre av det framover, forteller Mol.

– Jeg forventer absolutt at Sverige er en kandidat som kan ta OL-gull. Det er kult at de utnytter sine styrker. Alle prøver jo å gjøre det. Én av dem er ekstremt atletisk. De rendyrker en spillestil som også jeg har sett i OL i 2004. Da holdt Australia på med det, men de mestret det ikke på samme måte, sier treneren videre.

Kan bli historiske

Mol/Sørum er regjerende mestere etter triumfen i Tokyo for snart tre år siden. Ingen har forsvart en OL-tittel i sandvolleyball på herresiden.

– Det er en formidabel oppgave vi skal prøve å gjøre, sier Mol.

Anders Mol har ikke hatt den beste oppladningen til Paris-lekene. Han pådro seg et brudd i foten på treningsleir i mars og har vært gjennom en operasjon. 26-åringen har fått operert inn en skinne og har flere skruer i foten.

Det er fortsatt usikkert hvilke turneringer de to skal delta i før OL-kampene går i gang i slutten av juli.