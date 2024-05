«Det jeg ikke forstår er hvordan du kan klage på debattklimaet når du selv er den aktøren som i størst grad virker å ty til hersketeknikker og karakteristikker?»

Det skriver fotballkommentator Kasper Wikestad på X/Twitter etter at Welhaven delte sin kommentar «VAR-debatt på ville veier» fredag.

Der hevder VGs kommentator at VAR-tilhengerne i norsk fotball er lite involvert i den offentlige samtalen rundt temaet. Han stiller så spørsmål ved om det kan ha noe med debattklimaet å gjøre.

Wikestad utdyper sin egen post på X overfor VG:

– Det er kanskje harde ord. Men å bli kalt røykelovmotstander eller at andre forholder seg til fakta og det store bildet, mens jeg kun forholder meg til følelser for sporten, det er faktorer som forstyrrer debattklimaet for meg.

I mai i fjor sammenlignet Welhaven VAR med røykeloven.

Kasper Wikestad Fotballkommentator i Viaplay

Welhaven svarer Wikestad:

– Det opplever jeg som et forsøk på å avspore debatten. Dette handler ikke om at man ikke kan ha friske ordvekslinger her og der, men at det blir så ekstremt massivt fra den ene siden hver gang. Jeg innbiller meg at det blir vanskeligere for tilhengerne å orke å stå i det. VAR-motstanden, spesielt på Twitter, fremstår som et ekkokammer, sier Welhaven til VG.

Om fjorårets kommentar, der han trekker inn røykeloven i VAR-debatten, sier han følgende i dag:

– Kommentaren var som et bilde på noe som fungerer når det får satt seg over tid, det handlet ikke om røykeloven som sådan. Reaksjonen er en høyst upresis gjengivelse av det jeg faktisk skrev, og det er et umulig utgangspunkt for å diskutere.

– Det jeg faktisk skrev står jeg fortsatt inne for, men det kan hende at det tar lengre tid enn jeg trodde. Det skal jeg være åpen for.

Leif Welhaven VG-kommentator

I fredagens kommentar skriver Welhaven blant annet:

«... De som forsvarer VAR bruker gjerne det store bildet som begrunnelse for at økt rettferdighet er bra».

«... Det er ikke så lett å møte følelsesladde tirader med tall og trender, uansett hva bakgrunnstallene viser oss om hvordan VAR faktisk fungerer».

– Tallene på korrekte avgjørelser har gått opp – det er et faktum. Det er det ingen som har benektet, og det er egentlig irrelevant i debatten slik jeg ser det, sier Wikestad.

Også tidligere fotballtrener og ekspert Lars Tjærnås reagerte på Welhavens innlegg på X. Han trekker i likhet med Wikestad frem kommentaren fra 2023.

Han forklarer videre overfor VG:

– Jeg lurer oppriktig på om det kun er den ene siden her som enkelte ganger kan argumentere usaklig. I så fall er vi sterkt uenige i det.

– Det vi derimot er helt enige om er at det både i denne saken og alltid ellers hviler et ansvar hos alle for å argumentere sak, ikke person. Personangrep er sjelden hverken klokt eller vakkert. Det samme er generaliserende karakteristikker. Der har et par VAR-forkjempere blant annet karakterisert motstandere som vaksine- og røykelovmotstandere. Derfor er spørsmålet mitt: Hva tenkte Leif om den retorikken?

Lars Tjærnås Tidligere fotballtrener og -ekspert i Viaplay

Det var redaktøren i Avisa Nordland, Stig Jakobsen, som trakk inn vaksinemotstandere. På X lørdag kommenterte han debatten slik i et svar:

«Det hadde væt en fordel om du siterte meg korrekt. Jeg skrev at «VAR-motstanderne er fotballens antivaxxere», og har i artikler presisert at jeg med det mener at uansett hvilke fakta de blir presentert for, så avfeier de dette. Til og med at dømmingen har blitt mer korrekt.»

Forelagt Tjærnås’ uttalelser, sier Welhaven:

– Også den gjengivelsen er svært upresis. Det gjelder også beskrivelsen av vaksinepoenget Stig Jakobsen kom med. I den grad noen reagerer på kommentarer for VAR, så er det en dråpe i havet satt opp mot den kaskaden som dukker opp i sosiale medier ved enhver anledning det er mulig å kritisere VAR.

– Poenget står seg: Den ene siden bruker ropert konstant, fra den andre siden hører man veldig lite, mener Welhaven.

Tidligere denne våren fremmet medlemmer i brorparten av norske toppklubber et vedtak om å jobbe mot VAR i norsk fotball.

10 klubber ønsket å fjerne VAR, mens 22 ville beholde eller er «nøytrale» til videodømming, viser VGs oversikt.

– Jeg synes supporterne som har jobbet for å endre dette i norsk fotball har oppført seg mye roligere, mer eksemplarisk og mer ryddig enn man kan forvente. Jeg synes de har tatt nederlagene på årsmøter med verdighet og har respektert flertallets ønske, sier Wikestad.

Tjærnås forsøker også å se debatten fra supporternes perspektiv.

– Den diskusjonen jeg tar rundt det handler om to ting: Det ene er at jeg oppriktig mener at VAR gjør idretten jeg elsker dårligere. Det andre handler om å snakke litt på vegne av den klart viktigste gruppa innen fotball, nemlig supporterne, sier Tjærnås.

– Jeg tror mange av dem føler seg overkjørt og møtt med litt ovenfra og ned-holdning i denne saken, og mye av det kan jeg forstå. Uten dem stopper fotballen, og derfor tar jeg også den kampen sammen med dem som føler at deres opplevelse av hva de betaler for blir dårligere.