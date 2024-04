Det skriver BBC.

Detaljene er ventet å være på plass før årsmøtet i juni. Man må blant annet bli enige om størrelsen på kostnadstaket.

Ifølge engelske medier har Premier League-flertallet stilt seg bak prinsippet om at ingen kan bruke mer enn et gitt antall ganger av det beløpet ligaens dårligste lag mottar i TV-penger.

Formålet med begrensingen er å sikre at Englands øverste divisjon forblir konkurransedyktig. Mange frykter at ligaen vil bli dominert av én eller to superrike klubber om det ikke tas grep.

Alle forslag på et aksjonærmøte i Premier League krever et klart flertall for å bli vedtatt. Minst 14 av 20 klubber må si ja.

Ifølge The Mirror stemte 16 klubber for forslaget under mandagens møte. Manchester United, Manchester City og Aston Villa stemte imot, mens Chelsea stemte blankt.

Fra før har Premier League innført en regel som begrenser klubbene til å bruke opptil 85 prosent av sine totale inntekter på lønninger og overganger. Ordningen gjelder fra 2025/26-sesongen.

Slik kan det funke: