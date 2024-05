Friidrettstreneren er anklaget for mishandling i nære relasjoner. Tiltalen omfatter forhold knyttet til ett av friidrettsprofilens barn. Han erkjenner ikke straffskyld.

Heidi Reisvang hos Elden Advokatfirma, som forsvarer Ingebrigtsen, sier friidrettstreneren i tiden som kommer vil fortsette trenergjerningen.

– Så lenge utøverne presterer og opplever at samarbeidet i sum er mer positivt enn negativt, og de ønsker ham som trener, vil han fortsette å trene dem, sier Reisvang til NTB.

Hun legger til at Ingebrigtsen vil forholde seg på en måte som er til det beste for utøverne i forbindelse med konkurranser og stevner og «i større grad være i bakgrunnen».

– Han håper at så lenge han holder seg i bakgrunnen, vil mediene respektere det og ikke oppsøke han eller forfølge hans familie, legger hun til.

Reisvang vil på spørsmål fra NTB ikke utdype ytterligere hva som ligger i at trenerprofilen skal holde seg mer i bakgrunnen, men sier:

– Under stevnet i Spania (denne uken red.anm.) søkte han ingen oppmerksomhet, men holdt seg unna. Han ønsker at mediene nå skal la han og hans familie være i fred, respektere dette og ikke oppsøke på den måten som det er gjort hittil.

– Har han på noe tidspunkt i denne prosessen vurdert å trekke seg som trener?

– Ikke med mindre utgangpunktetene jeg har vært inne på endrer seg, svarer advokaten.

I forbindelse med at tiltalen mot Ingebrigtsen ble kjent opplyste toppidrettssjef Tore Øvrebø at Olympiatoppen har konkludert med at friidrettstreneren ikke får akkreditering til sommer-OL i Paris.

Samme avgjørelse er tatt knyttet til det kommende europamesterskapet utendørs i Roma. Han fikk heller ikke akkreditering til VM i Budapest i fjor eller VM innendørs i Glasgow tidligere i år.