Siden håndballguttas gjennombrudd for åtte år siden, har kampen om høyrebacken vært den aller tetteste. Slik er det ikke foran OL i Paris.

Magnus Abelvik Rød, Kent Robin Tønnesen og Stig Tore Moen Nilsen har sagt nei. Internasjonalt erfarne spillere som Eivind Tangen og Christoffer Rambo er skadet. Harald Reinkind er klar over at hans prestasjoner kan bli helt avgjørende for Norges OL-prestasjon.

Norges kamper Vis mer ↓ Håndballgutta spiller Gjensidige Cup i Oslo. Torsdag: Norge-Kroatia (kl. 19.15) Lørdag: Norge-Danmark (kl. 16.15) Søndag: Norge-Argentina (kl. 16.45)

– Ja, ja. Så absolutt. Det er fint nok. Men det blir tøft å spille kamp annenhver dag mot topplag. Jeg tror ikke vi skal gå ut fra at jeg skal spille 60 minutter hele veien. Vi må være to på plassen, sier Reinkind til VG foran torsdagens OL-oppkjøring mot Kroatia i Jordal Amfi.

Kiel-spilleren har i 10 år levd med høye skyhøye krav både som landslagsspiller og klubbspiller i Tyskland. I OL-året 2021 spilte han til sammen 84 tellende kamper.

NØKKELSPILLER: Harald Reinkind bidro godt til at Norge sikret OL-plassen. Her mot Ungarn. Foto: Nikola Krstic / NTB

Reinkind kaller Paris-OL for «en drøm». Men et av karrierens høydepunkter kommer ikke uten omkostninger.

– Vi blir en 14-mannstropp som må fordele krefter og spilletid så godt vi kan, mener han.

Under pressetreffet i Oslo må Reinkind håndtere en privat telefon fra Tyskland. Han ble trebarnsfar i november. Familielivet i Nord-Tyskland kombineres med spill i Champions League og Bundesliga. I tillegg kom EM i januar og OL-kvaliken med Norge i mars.

– Jeg begynner å kjenne kjøret. Man begynner å bli gammel og skrøpelig, sier han med et smil.

– Det går på den totale belastningen. Det er ikke noe akutt. Men jeg kjenner at jeg har spilt mange år i Tyskland og ikke er yngst lenger. Det var lettere å hente seg inn da jeg var 22, beskriver han etter forrige ukes kjempedrama i Champions League.

Harald Reinkind får til sammen tre uker fri mellom sesongslutt 9. juni og OL-åpningen 26. juli.

– Jeg må hvile litt, men kan ikke slippe meg helt ned heller. Så det blir å finne en god balansegang. Det er viktig å koble av. Kroppen må lande og «vondtene» må bli pleiet. Så vi må finne et smart løp mot OL.

Jonas Wille er i tenkeboksen foran OL-uttaket. Landslagssjefen har også fått OL-forfall fra skadde Gøran Johannessen. Norge spiller tre kamper på fire dager i Oslo nå.

Wille har hentet inn to venstrehendte bakspillere i tillegg til Reinkind og Gabriel Setterblom (26). Magnus Søndenå (32) får sine første landskamper på seks år, mens Benjamin Hallgren (28) debuterer.

Wille erkjenner at presset på Harald Reinkind uansett blir stort.

– Nå har vi annerledes typer inne. Søndenå og Hallgren er «hybridtyper» som kan være ekstra aktuelle inn mot OL. Det er en fordel med spillere som kan dekke flere posisjoner. Det skal vi teste nå. Vi har en del spørsmålstegn oppe på bordet, sier landslagssjefen.