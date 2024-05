Den aktuelle etappen skal gjennomføres 21. mai. Giro-arrangøren skriver i sine kanaler at den siste tidens snøfall, kombinert med at temperaturen nå har steget, gjør skredfaren stor.

Det har vært jobbet iherdig med å rydde veien for snø, men lederen for den lokale snøskredkommisjonen sa nylig til det italienske nyhetsbyrået ANSA at han mener Stelvio ikke kan brukes av rittet.

Nå har arrangøren kommet til samme konklusjon.

Den 16. etappen går fra Livigno til Val Gardena. Det skal den fortsatt gjøre. I stedet for Stelvio-passet skal imidlertid rytterne nå klatre over Umbrail-stigningen i samme område. Det skjer tidlig på etappen.

Lengden på etappen med omleggingen blir på 206 kilometer.