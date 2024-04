Sånn gikk debatten etter en noe grå kamp mellom Norges to beste lag.

Toppkampen endte 1–1, uten at hverken sjanser eller finspill var det som stjal overskriftene.

Det ble høy temperatur, uten at det ble veldig stygt. Likevel var det tydelig at de to partene var noe uenig om hvordan ting hadde utspilt seg.

– De skapte så lite som jeg kan huske at Molde har gjort mot oss noen gang, sier Patrick Berg til VG.

«Dere skapte lite! Men dere skapte også lite.». Det KAN ha vært slik denne samtalen forløp seg. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er rett, men det gjelder andre veien og. Jeg har aldri opplevd at et Glimt-lag skaper så lite, sier Molde-trener Erling Moe.

Jens Petter Hauge, Glimts kantspiller, var ikke i tvil:

– Molde spiller på det de har. De har en tydelig plan om å få med seg ett poeng, sier han til VG.

– Du mener de kom hit for ett poeng?

– Ja, det synes jeg. De hadde en tøff uke og fikk en smell mot Odd. De skulle slå tilbake og sånn sett klarte de det og fikk med seg det ene poenget, sier Hauge.

LUFTETUR: Mathias Fjørtoft Løvik fikk gult kort for denne taklingen på Jens Petter Hauge. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vi må nesten få inn en nøytral stemme. Her er TV 2s Morten Langli:

– Molde skal ikke kjenne på at de er heldige her. De kommer opp til Bodø med et sterkt redusert mannskap. Etterpå forsvarer de seg veldig bra. Det er en moralboost for de å ta med seg ett poeng herfra, sier han.

Slik ser tallene ut, også de nøytrale:

Glimt-trener Kjetil Knutsen ler så smått når han hører Erling Moes utsagn om hvor mye Glimt skapte.

– Hvis vi teller så er det hvertfall Glimt som skaper alle sjansene som er i denne kampen. Så har vi potensial til å bryte de ned enda mer og bør komme til enda flere muligheter, sier Knutsen.

Kjetil Knutsen Vil snakke om kampen, ikke telle taklinger

Det ble temperatur både på banen og på benken. Til og med assistenttrener i Glimt Gaute Helstrup plukket med seg et gult kort.

– Det var vel samme responsen som de hadde på fjerdedommeren gjennom 90 minutter, så akkurat den var litt streng. Det skal være temperatur og det var det også utpå banen. Vi har et veldig godt tak på de. De skaper ingenting, sier Knutsen.

Hvem fortjente seieren? Molde Bodø/Glimt Helt greit at dette endte uavgjort

Molde-trener Moe drar frem årets heteste ord i norsk fotball.

– Vi hører dette med kynismekortet. Vi hadde tre overganger hvor de kakket oss ned. For meg er det kynisme. La oss feie for egen dør så blir dette veldig bra i norsk fotball, i stedet for å rope og skrike hver gang en spiller blir skadet. Slik er fotballen både hjemme og ute. Jeg synes dommeren løser det vanvittig bra, sier Moe til VG.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Glimt-trener Knutsen tar det hele ned.

– Nå har vi pratet om andre ting enn det som er kampen. Jeg er opptatt av hvordan denne fotballkampen har vært. Ikke har jeg telt etterslenger eller hvem som roper mest på dommeren. Jeg prøver å se hva som er bra og dårlig hos Glimt. Det er mitt fokus.

Antall poeng er i det minste helt likt mellom Molde, Glimt og Brann på toppen av tabellen.