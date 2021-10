– Vi reiser til Flint med én ambisjon: å sende Riise ned i 4. divisjon, sa daglig leder i Oppsal, Jørgen Grydeland, til TV 2 foran oppgjøret.

Og det klarte de. Nedrykket ble klart etter at Flint selv tapte 2–1 for Oppsal. Med hjelp av Kråkerøy kunne de likevel stått i divisjonen, men nedrykksrival Halsen vant til slutt den kampen 3–2. Flint endte slutt på samme poengsum som Mjøndalen og Follo, men med dårligere målforskjell. Dermed rykker Flint ned fra avdeling to i Norsk Tipping-ligaen, hvor også tidligere landslagsprofil Ronny Johnsen er trener.

Johnsens FK Eik Tønsberg hadde rykket opp med seier lørdag, men måtte se seg slått av Hønefoss med hele 4–0. Dermed rykket rivalene Ørn Horten opp etter seier mot Follo.

Riises Flint-prosjekt har fått mye oppmerksomhet etter at han overtok som hovedtrener i klubben tidlig i 2020, noe som er hans første trenerjobb. I regi av komiker Morten Ramm har klubben også fått en egen TV-serie på TV 2-play. Ramm var selv på plass på stadion, og beskriver dramatiske minutter da Flint var avhengige av andre resultater for å overleve.

– Det var mye frem og tilbake på tampen. Kråkerøy utlignet på overtid, men fikk scoringen annullert for offside. Men Flint hadde alt i egne hender og klarte ikke å gjøre jobben. 4. divisjon er selvfølgelig blytungt, sier Ramm til VG etter at nedrykket var et faktum.

«Bli med på reisen. Flint A-lag herrer er klare for å kjempe i toppen av 3. divisjon under ledelse av hovedtrener John Arne Riise», skriver klubben på egen hjemmeside.

Ramm, som selv er oppvokst i Flint, var naturlig nok skuffet lørdag ettermiddag. Han frykter at nedrykket kan føre til at interessen som har bygget seg opp rundt klubben nå kan forsvinne. Flint virket å ha god kontroll på tabellsituasjonen for noen runder siden, men etter en solid kollaps med fire strake tap i de fire siste kampene, må Riise og Flint nå avfinne seg med å spille i 4. divisjon neste år.

– Det har vært bra trøkk her, og i dag var det 600–700 på tribunene. Det er tøft i 4. divisjon, og blir det mer enn én sesong der, vil nok tilskuertallene være nærmere seks eller sju enn det vi så i dag.

Tross nedrykket, har Ramm fortsatt tro på Riise som trener.

– Det er selvfølgelig ingen heldig start å rykke ned, men det er flere faktorer som spiller inn her. Med hans ambisjoner og de målene han har satt seg, vil han nok fortsette å jobbe hardt. Om det blir her eller et annet sted, får vi se. Det er ikke opp til meg.

Sportslig leder i Flint, Espen Røkaas, sier til VG at trenerspørsmålet for neste sesong foreløpig er av uavklart, men at de håper å ha en avklaring innen kort tid.

Fra de øvrige avdelingene rykket Gjørvik-Lyn, Træff, Staal Jørpeland, Frigg og Ullern opp til 2. divisjon.