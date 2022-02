Sundby, en av tidenes beste norske langrennsløpere, langer ut mot landslagsledelsen. Han trekker linjene tilbake til OL for fire år siden.

– Da sto vi i noen situasjoner hvor det dukket opp ting som gjorde at det ble mye støy, og uttak er alltid vanskelig, men nå er det mye verre og jeg forstår det ikke. Jeg tror Nossum føler seg like dolket i rygget som Iversen, sier Martin Johnsrud Sundby til VG.

Han er nå Discovery-ekspert og mangeårig profil på langrennslandslaget. Han gikk på lag med Iversen under samme ledelse som det er nå: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, sprinttrener Arild Monsen og landslagssjef Espen Bjervig.

Torsdag, etter en dags utsettelse, kom det frem at Erik Valnes, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo går 15-kilometeren. Senere fortalte Emil Iversen overfor NRK at han føler seg dolket i ryggen og at han skal ha fått lovnader om å få gå øvelsen.

Sundby tolker uttaket som at Nossum mener Iversen skulle gått fredagens 15 kilometer, men ikke fått viljen sin i møtene med Monsen og Bjervig.

GAMLE LAGKAMERATER: Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby under VM i Oberstdorf i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Eirik, som sitter med ansvaret for Emil, har blitt fintet ut. Det er ikke første gang heller. Arild Monsen og Espen Bjervig har overkjørt Nossum, og det har skjedd tidligere også. Jeg har aldri vært flue på veggen i et slik uttak, men det er umulig å si hvordan de har kommet frem til dette.

Nossum sa natt til torsdag norsk tid at han ble emosjonell av uttaket, og at det var det verste han har vært med på.

– Hva gjør dette med tilliten internt?

– Det er umulig å si og det blir spekulativt, men det er umulig å ha tillit når lovnader ikke holdes. Jeg tror Eirik og Emil har vært på samme lag her, og tilliten deres er nok den samme, men hva som skjer mellom laget ellers er vanskelig å vite, sier Sundby.

Niklas Dyrhaug mener landslagsledelsen burde stått på lovnaden, som Iversen hevder å ha fått.

– Har Iversen fått lovnad om å gå 15 km klassisk i OL etter rennene på Beitostølen og i Ruka, må selvfølgelig ledelsen stå for det. Ellers oppfattes det som et alvorlig tillitsbrudd. Som utøver legger man hele livet sitt i å kvalifisere seg til mesterskap, derfor vil det føles som et svik hvis man får kontrabeskjed om at man ikke får gå to dager før man skal i ilden, sier Dyrhaug.

Gjenstående herreøvelser i OL: 11. februar: 15 km klassisk 13. februar: Stafett 16. februar: Lagsprint 19. februar: Femmil

Mediesjef Gro Eide sendte ut en pressemelding ved midnatt kinesisk tid hvor det står at det er en sak som tas internt, og at de uttaler seg først etter fredagens 15 kilometer. Det samme skriver Espen Bjervig i en sms til VG.

Bjervig var på plass da uttaket til 15 kilometeren ble presentert for pressen ved utøverlandsbyen torsdag, og bekreftet da at det hadde vært uenighet om uttaket. Det er Bjervig som bestemmer hvem som tas ut.

VG vet at etter OL i 2018 så ble løpergruppen enig om at det måtte være mer åpenhet i forbindelse med uttak, og at utøverne skulle inkluderes mer underveis. Løpergruppen har de siste årene vært helt tydelig på at åpenhet skal være det viktigste underveis i uttaksprosesser. VG har forsøkt å komme i kontakt med landslagstrener Eirik Myhr Nossum torsdag kveld kinesisk tid. VG har også forsøkt å få en kommentar fra sprinttrener Monsen, uten å få svar.

Faren, Ole Morten, kjempet mot gråten i pressesonen da han ble konfrontert med vrakingen av sønnen, da han møtte pressen som damelandslandslagstrener etter Therese Johaugs triumf torsdag morgen.

Sundby illustrerer Iversens opplevelse slik:

– Det er som å komme på femte jobbintervju, hvor du får beskjed om at jobben er din, møt opp 1. mars. Så møter du opp den datoen, og da sitter en annen der, mens du får beskjed om at «sorry, jobben ble ikke din likevel».

BURDE HOLDT ORD: Niklas Dyrhaug mener landslagsledelsen burde holdt seg til lovnaden overfor Iversen, dersom de ga den. Foto: Annika Byrde / NTB

– Men er det ikke smart å ta ut løpere som har vist bedre resultater i det siste enn det Emil Iversen gjorde i de siste rennene han har gått?

– Godt poeng, men jeg synes ikke de to andre har vist så god form heller. Golberg og Holund er bankers, mens Valnes leverte under pari på sprinten. Jeg mener det hadde vært bedre og gitt Valnes beskjed om at «du skal spare krefter til lagsprinten med Johannes». Johannes var et stykke bak på søndag, men var tilbake igjen på sprinten, så er jeg usikker hva som gir best bilde for en 15-kilometer, svarer Sundby.

Dyrhaug er inne på noe av det samme:

– Man kan alltid argumentere for at Iversen ikke gikk fort før jul eller i Tour de Ski, men det er en annen sak. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor ledelsen ikke venter med lovnader til de ulike distansene i mesterskap til det nærmer seg så slipper man disse situasjonene, sier Dyrhaug.

Sundby mener det ser dumt ut at Iversen ble tatt ut tidlig til OL, men foreløpig har blitt vraket til tre av tre løp i Kina.

– Iversen gjorde gode løp før jul i uttaksrenn, så klusset det seg litt til rundt jul. Men han er regjerende VM-mester på femmila og han reddet stafetten i Oberstdorf. Vi vet hva han står for og det er mye som taler for Iversen, sier Sundby.

VG spurte langrennssjef Espen Bjervig torsdag formiddag om hvorfor Emil Iversen ble tatt ut så tidlig til OL når han ikke tas ut til å gå løp.

– Vi vet Emil Iversens potensial. Han har en svært imponerende historie og hadde gode løp i starten av sesongen. Men når vi har kommet hit og skal ta ut lag, har andre gått fort både tidligere i sesongen og her i Kina. Da blir det, det naturlige laget.

– Ble han tatt ut for tidlig?

– Nei, han er aktuell for flere distanser her, men akkurat nå veies andre tyngre.