Foto: Lynne Cameron/Manchester City FC via Getty Images

La Liga-president Javier Tebas bekreftet mandag at den spanske elitedivisjonen formelt har klaget på Haalands overgang til Manchester City. Det samme vil snart skje overfor Paris Saint-Germain.

Den franske klubben greide å overtale Mbappé til å forlenge kontrakten til 2025. Før det virket han å være på vei til Real Madrid.

– I Mbappé-saken står jeg ikke opp for Real Madrid, men for europeisk fotball. Denne uken vil vi klage inn PSG, slik vi gjorde med City i forrige uke, sa Tebas på et pressemøte i Valladolid.

«Umulig investering»

Bakgrunnen for klagen mot den franske klubben skyldes betingelsene de skal ha gitt Mbappé for å bli værende i klubben.

Ifølge LaLiga er lønnen så skyhøy at det setter fotballens integritet på spill. De mener PSG tar på seg en umulig investering med tanke på at klubben har «uakseptable lønnskostnader og store økonomiske tap forrige sesong».

LaLiga hevder også at avtalen blant annet er et brudd på reglene til Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Ingen støtte i Uefa

Tebas har i en årrekke vært i ordkrig med statsstøttede klubber. City og PSG har begge styrtrike eiere fra Midtøsten.

Samme dag som Mbappé skrev under en ny PSG-avtale, varslet Tebas at La Liga kom til å klage det inn til Uefa, franske rettsinstanser og EU.

Han kan ikke regne med å få hjelp fra Uefa-president Aleksander Ceferin. Nylig uttalte han seg slik om La Ligas kritikk:

– Jeg er overhodet ikke enig i det. Det er allerede for mange fornærmelser i fotballen, og jeg mener hver liga heller skal bry seg om sin egen situasjon. Det er ikke riktig av en liga å kritisere andre ligaer.

Haaland ble mandag offisielt presentert som Manchester City-spiller. Han ble kjøpt ut av Borussia Dortmund-kontrakten til et bestemt beløp i tråd med en klausul.