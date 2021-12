– Vi sitter i karantene, og det er langt fra ideelt. Vi ville helst vært på stadion og fått andre arbeidsforhold. Men vi må kommentere fra hotellrommet, det er situasjonen nå. Det er en kjedelig måte å feire nyttår på, men vi er ikke de eneste som opplever dette nå, sier NRK-kommentator Jann Post på telefon til VG.

Når han snakker om «vi», snakker han om seg selv og kommentatorkollega Torgeir Bjørn. Duoen er sammen med resten av NRKs ansatte i Oberstdorf i karantene etter at en av kanalens medarbeidere fikk påvist coronasmitte.

Samtlige har blitt testet og venter på svar.

– Laboratoriet som skal undersøke testene er stengt over helgen, derfor får vi sannsynligvis ikke svar før mandag. Alle våre medarbeidere er definert som nærkontakter, forteller redaksjonssjef i NRK, Anders Sårheim.

Post og Bjørn kan bli sittende på hvert sitt rom på firestjernershotellet Allgäu Stern Hotel i Oberstdorf i 14 dager. Det er beskjeden fra lokale smittevernmyndigheter. Fra hotellrommet skal den folkekjære kommentatorduoen lede radiolytterne gjennom lørdagens sprintkonkurranser.

– Det var ikke den nyttårsfeiringen vi hadde tenkt oss. Det er en skikkelig nedtur, men sånn er tiden vi lever i nå. Vi forholder oss til reglene og rådene vi får av lokale myndigheter, sier Bjørn.

– Vi håper å unngå å bli ordentlig syke, fortsetter han.

Tour de Ski-programmet: Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2) 15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3) 15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV 3) 14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV 3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3) 15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV 3)

Skulle NRK-kommentatorene bli sittende i karantene i 14 dager, vil det bare være litt over to uker til duoen skal til vinter-OL i Beijing for å kommentere mer vinteridrett. Lekene begynner 4. februar.

Også nyttårsaftens Tour de Ski-renn ble kommentert fra hotellrommene. Kommentatorene har med seg teknisk utstyr som gjør at de kan følge rennene på skjerm og koble opp mot hverandre via studio i Oslo.

– Det gikk på et vis, og vi får forsøke en ny variant fra hotellrommet i morgen, sier Bjørn.

BJØRNS HI: På dette hotellet i Sonthofen, 20 minutter nord for Oberstdorf, kan NRKs medarbeidere, deriblant Torgeir Bjørn, måtte bli sittende i to uker. Foto: Allgäu Stern Hotel

Torsdag var NRK-kommentatorene ute og testet løypene samtidig som utøverne trente, mens fredag var de ikke å se på stadion og kanalens kamera-stativ sto tomt igjen i NRKs bås i pressesonen.

Det kan bli vanskeligere for kommentatorene å studere løypene på kloss hold når Tour de Ski beveger seg videre til italienske Val di Fiemme 3. januar.

– Det er best når vi kan kommunisere med hverandre, se hverandre, gi beskjeder og se løypene foran oss. Det er klart bedre. Samtidig er dette en spennende utfordring. Det gikk bedre enn fryktet, mener Bjørn.

Det svenske langrennslandslaget byttet hotell etter smitten hos NRK. På det samme hotellet bodde Finland, USA og Russland.

– Håndspriten har gått varm. Det er bra at vi skal bytte hotell og isolere oss litt mer, sa Frida Karlsson til VG etter fredagens renn, hvor hun ble nummer to.

Bjørn presiserer at NRK bor i et eget leilighetskompleks fraskilt fra svenskenes hotell og at de heller ikke har spist på hotellet, men i egne rom. De har heller ikke vært i kontakt med de svenske utøverne.

Espen Bjervig, norsk langrennssjef, sier at det norske laget forsikret seg om forholdene på hotellet de bor på, Birgsauer Hof, i forkant av reisen.

– Sånn er verden vi lever i nå. Vi gjør mest mulig for å unngå kontakt, og skal teste oss senere, så får vi se. Jeg håper nå at de som er smittet ikke blir ordentlig syke, sier han til VG.