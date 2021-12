LENZERHEIDE (VG) Onsdagens 15-kilometer i Tour de Ski blir avgjørende for de norske herrene som ønsker å gå øvelsen i OL.

– Det blir et rotterace. Med litt vær som er meldt, kan det bli litt hva som helst. Det er nok det enkeltrennet i Tour de Ski som kommer til å skille mest, sier Pål Golberg til VG.

Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Emi l Iversen, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen og Simen Hegstad Krüger har alle mer eller mindre en mulighet til å kvalifisere seg til OL-rennet.

– Jeg kan ikke huske sist en distanse i Tour de Ski hadde mer å si for et mesterskapsuttak enn nå, sier Martin Johnsrud Sundby, som tok VM-gull på øvelsen i 2019.

Tour de Ski-programmet: Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2) 15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3) 15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV 3) 14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV 3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3) 15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV 3)

Alle utenom Holund stiller til start i Tour de Ski-rennet onsdag klokken 15 (på TV 2) – som går på rundt 1400 meter i Lenzerheide.

– Jeg innbiller meg at den distansen på høyde har alt å si for uttaket til 15-kilometeren i OL, som jeg mener per i dag er ganske vidåpent, sier Sundby i VGTV-programmet «Utenfor skisporet».

– Det er utrolig spennende å gå inn i Tour de Ski med forventningen om et fyrverkeri av en uttaks-batalje på 15 kilometer klassisk, sier Sundby.

Holund, Klæbo, Krüger, Iversen og Valnes er foreløpig fem av de åtte i OL-troppen – og må derfor kunne sies å ligge best an til 15-kilometeren i OL foreløpig.

Sprinteren Håvard Solås Taugbøl er også tatt ut. Det betyr at det gjenstår kun to Beijing-billetter.

Det er meldt mye nedbør som snø og sludd onsdagen i Lenzerheide som også kan ha noe å si for utfallet av 15-kilometeren.

– Det blir krig! Skikkelig krig. Med snøvær blir det også en manndomsprøve. Jeg gleder meg, sier Amundsen.

Sjur Røthe avskriver seg selv til 15-kilometeren i OL, men kommer med en klar oppfordring til de som vil gå den:

– De som har ambisjoner om OL må gå fort i morgen. Ingen tvil om det, sier Røthe i pressesonen.

Ved siden av står Didrik Tønseth.

– Han er veldig glad i litt «skit-føre». Det er ikke dumt for ham om været blir som det er spådd, sier Røthe om Tønseth.

Røthe kommer fra en forkjølelse i julen og er mer innstilt på å gå fort i Oberstdorf og Val di Fiemme for å sikre OL-billett. Han er eventuelt mer aktuell til 30-kilometeren med skibytte og femmila i Kina.

– Jeg har en kontrollert hardøkt bare, og trenger noen harde økter til før jeg snakker meg selv opp i debatten om OL-uttaket, sier Røthe.

Aleksandr Bolsjunov er en av favorittene sammen med Iivo Niskanen og de norske i Lenzerheide. Tirsdag skuffet russeren: