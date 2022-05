(Real Madrid – Manchester City 3–1, sammenlagt 6–5) Det er over elleve år siden Pep Guardiola sist vant Champions League. Siden har han opplevd kollaps etter kollaps.

– Jeg har hatt flere tøffe tap i Champions League. Det er tøft for oss, det skal jeg ikke nekte for. Vi var så nære, sier Pep Guardiola etter kampen.

Manchester City-manageren hadde det i sin hule hånd da laget hans ledet 5–3 sammenlagt i kampens siste ordinære spilleminutt, men to mål på to minutter sørget for ekstraomganger.

Der sørget Karim Benzema for nok et Champions League-øyeblikk som kommer til å hjemsøke mannen som vant med Barcelona i 2009 og 2011.

– Etter å ha overtenkt i årevis, sendte Guardiola utpå sin beste ellever, gjorde smarte bytter som hjalp til å bikke kampen i deres favør, men likevel kollapset alt, skriver Manchester Evening News-journalisten Simon Bajkowski, som følger City tett.

Guardiola er kjent for taktiske krumspring i avgjørende kamper, men mot Real Madrid var friskmeldte Kyle Walker og ferdigsonede João Cancelo på hver sin back de eneste endringene fra den første kampen.

Underveis i kampen fikk han umiddelbar respons da innbytter Ilkay Gündogan – kort tid etter at han entret banen – satte opp angrepet som endte med 1–0-scoringen til Riyad Mahrez.

Innbytteren Jack Grealish var også nære å punktere kampen ved to anledninger, men hadde ikke marginene på sin side. Og på tampen raknet det for Guardiolas menn.

– Dette kan toppe Spurs-kampen som den mest smertefulle «exiten» til Manchester City i Champions League, mener Bajkowski.

Pep Guardiola i Champions League Barcelona: 2008/09: Finaleseier mot Manchester United (2–0)

2009/10: Semifinale-exit mot Inter (2–3 sammenlagt)

2010/11: Finaleseier mot Manchester United (3–1)

2011/12: Semifinale-exit mot Chelsea (2–3 sammenlagt) I 2012/13 hadde han et sabbatsår. Bayern München: 2013/14: Semifinale-exit mot Real Madrid (0–5 sammenlagt)

2014/15: Semifinale-exit mot Barcelona (3–5 sammenlagt)

2015/16: Semifinale-exit mot Atlético Madrid (2–2 sammenlagt, ut på bortemål) Manchester City: 2016/17: Åttedelsfinale-exit mot Monaco (6–6 sammenlagt, ut på bortemål)

2017/18: Kvartfinale-exit mot Liverpool (1–5 sammenlagt)

2018/19: Kvartfinale-exit mot Tottenham (4–4 sammenlagt, ut på bortemål)

2019/20: Kvartfinale-exit mot Lyon (1–3 sammenlagt)

2020/21: Finaletap mot Chelsea (0–1)

2021/22: Semifinale-exit mot Real Madrid (5–6 sammenlagt)

Guardiola trakk selv frem tapet for Chelsea som et av de verste. I tillegg har han røket ut på bortemålsregelen ved tre anledninger, og spesielt den sene VAR-annulleringen mot Tottenham i 2019 står igjen som et historisk øyeblikk.

Ofte har baklengsmålene kommet i bølger når «katastrofen» først har inntruffet:

Semifinale-exiten er Guardiolas sjette i en Champions League-finale. Kun José Mourinho har like mange nederlag i semifinalene.

For Manchester City fortsetter jaget etter Champions League-trofeet de fremdeles ikke har, til tross for at de har brukt enorme pengesummer i jakten på det.

– Vi slo ut et lag som har brukt mye penger på å vinne denne konkurransen, sier Real Madrid-keeper Thibaut Courtois, som ble kåret til banens beste etter å ha levert åtte redninger.

FESTSTEMNING: Fede Valverde, Thibaut Courtois, Vinicius junior og Karim Benzema danset seg inn i natten etter 3–1-seieren og 6–5 sammenlagt på Santiago Bernabeu. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

TV 2-ekspert og tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt tror at Pep Guardiola kommer til å få høre det.

– Han kommer til å få kjempekritikk. Dette er en grisesmell. Det ser ut til at de har en egen evne til å røre det til når de er litt bedre enn motstanderen, sa Thorstvedt i TV 2s studio.

– Manchester City dreit seg ut. Det er sannheten, mener den tidligere Manchester United-spilleren Patrice Evra.

– Vi var nære, men fotball er uforutsigbart. Noen ganger er det slik og man må bare akseptere det, sier Guardiola.