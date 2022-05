ØIF Arendal strammet grepet i semifinaleserien mot Drammen i håndballsluttspillet for menn. Sørlendingene vant 33-31 i kamp to.

To strake seirer betyr at ØIF kan avgjøre duellen i Drammen 20. mai. En sammenlagtvinner blir kåret etter prinsippet om best av fem kamper.

Mandag fulgte lagene hverandre tett i starten, men ØIF Arendal rykket på stillingen 8-7. Vertene tok med seg 20-15 inn i garderoben.

Drammen reduserte luken utover i andre omgang, og Kristian Kjellings menn var ett mål bak med vel sju minutter igjen.

Skaderedusert

DHF tapte den første kampen 29-34 i egen hall. Laget kom redusert og måtte greie seg uten den sentrale backduoen Hermann Vildalen og Viktor Norberg. Begge ble skadd i forkant av oppgjøret i Arendal.

Med åtte mål ble Fredrik Børm toppscorer for ØIF. Samme antall greide også bortelagets Oskar Olafsson.

– Hele laget spiller bra, og vi har god energi, sa Børm til TV 2.

Rødt?

Det ble tidlig høy temperatur på banen. Etter ti minutter ble August Storbugt dyttet over ende av Kristijan Jurisic. Det var ØIF-keeperens respons på å ha fått et skudd i ansiktet.

– Soleklart rødt kort, sa TV 2-ekspert Bent Svele på direkten om oppførselen til Jurisic. Dommeren nøyde seg med en to minutters utvisning.

Elverum tok i helgen første stikk i sluttspillserien med Nærbø. Tirsdag møtes lagene på nytt på Jæren.