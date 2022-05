Det meste tyder på at det vil bli en historisk endring av langrennssporten i løpet av de neste årene. Onsdag stemte langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS) for et forslag om at menn og kvinner som prinsipp skal gå like langt, ifølge Dagbladet.

Forslaget ble vedtatt med 57 prosent av stemmene, mens 36 prosent stemte mot og resten avsto fra å stemme. Innstillingen må bli godkjent av FIS-styret før den trer i kraft.

De vanlige distansene i dag er 10, 15 og 30 kilometer for kvinner, og 15, 30 og 50 kilometer for menn.

– Det er en viktig og historisk avgjørelse, uttalte leder for langrennskomiteen, Vegard Ulvang på møtet ifølge Dagbladet.

– For meg forteller vi en historie nå om at kvinner ikke er like sterke som menn, det vil jeg forandre, sa Ulvang videre ifølge avisen.

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, er også fornøyd med avgjørelsen.

– Dette er en prinsipiell viktig og riktig beslutning, så får vi teste ut distanser til vinteren før endelig distanser blir avgjort. Verdenscupen i langrenn har nå like distanser, like mange konkurranser og like pengepremier for kvinner og menn, skriver Bjervig i en melding til VG.

FORANDRING: Vegard Ulvang er fornøyd med vedtaket til langrennskomiteen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Møtet var Ulvangs siste som leder for langrennskomiteen.

Ulvang opplyser ifølge NTB at prinsippet om likhet skal ut på prøve den kommende sesongen, før det skal stemmes over hvilke distanser som skal gås først til neste år.

Det betyr trolig at VM i Trondheim i 2025 blir første store mesterskap med de nye endringene på plass.

Den svenske langrennssjefen Lars Öberg har også vært blant dem som har vært positive til endringen.

– Det er en demokratisk agenda, og det er slik ulike land ser det, men fra svensk side vil vi ha like avstander. Den saken har vært på dagsordenen i et par-tre år, og det er på tide at FIS tar et steg videre, sa Öberg til nyhetsbyrået TT før avstemningen.