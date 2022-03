Bataljonen har fått enda et lag å heie på. Det merket Branns kvinnelag under årets kick off-arrangement på Verftet tidligere denne måneden. Nærmere 1000 supportere hyllet den regjerende seriemesteren i Toppserien med «Gullet ska hem».

– Det var helt ekstremt. Jeg har aldri kjent på sånne følelser før. Det er ikke mange kvinnelige fotballspillere som får oppleve noe sånt, sier Brann-kaptein Tuva Hansen om opplevelsen.

Hun hyller Bataljonen og håper de etablerer seg på tribunen på Stemmemyren denne sesongen også.

– Det var så sykt kult å høre dem. For en følelse. Jeg vil gjerne ha mer av det, sier kapteinen.

Supporterleder Erlend Vågane i Bataljonen sier at de merket at mottakelsen var overveldende for spillerne, og at de ser at kvinnene har en annen hverdag enn det herrespillerne har.

– All entusiasme fra oss blir veldig godt tatt imot. Det er kjekt å se at det å bli møtt med sang og flagg, faktisk betyr så mye, sier Vågane.

Vil bygge supporterkultur

Supporterklubben tar, ifølge Vågane, imot Branns nye kvinnelag med åpne armer. Bataljonssjefen sier at han opplever stor entusiasme fra supporterne når det gjelder å støtte damelaget.

– Supporterne er enige at det er bra at Brann nå er blitt en klubb for hele Bergens befolkning, og at dette er noe medlemmene i Bataljonen ønsker å støtte opp om.

Dette gjenspeiles også i supporterklubbens årsmelding og budsjett for 2022, der de har satt av 20.000 kroner for å etablere en supporterkultur rundt Branns kvinnelag.

Det var nytt for Brann-kapteinen. Hun reagerer slik:

– Det er dritkult. Bergensere, altså, de er helt rå, sier Hansen.

Tuva Hansen og Ingrid Ryland er klar for seriestart, og gleder seg til å oppleve mer av Bataljonen på tribunen.

Ingrid Ryland synes det er veldig kjekt å ha supportere som heier med litt ekstra trøkk.

– Det er bare veldig gøy og gir oss en ekstra boost. Det eneste som mangler nå er at de lager en egen sang til oss, sier Ryland med glimt i øyet.

Egen arbeidsgruppe

Om det blir egen sang vites ikke, men Bataljonen jobber for å opprette en egen arbeidsgruppe som skal arbeide konkret med å prøve å bygge opp en supporterkultur rundt damelaget. Vågane sier at kulturen ikke skapes av seg selv, noen må ta initiativ til dette.

– Vi har ikke funnet noen til å gjøre denne jobben ennå, men håper vi kan klare å finne noen som vil gjøre en innsats med organisering av flagg og sanger, og skape noe. Det er et veldig spennende satsingsområde for oss, sier supporterlederen.

Branns kvinnelag fikk god støtte fra supportere på tribunen under årets serieåpning borte mot Røa. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Vågane sier at de opplever at kvinnefotballen er blitt mye bedre både sportslig og organisatorisk siden 90-tallet, men at det mangler en del når det gjelder tribunekultur.

– Den er det opp til supporterne å bygge opp. Dette er vår utfordring nå, sier han og fortsetter:

– Vi har tro på at det kommer til å bli veldig kjekt og gøy, og vi skal gjøre vårt ytterste for at damelaget merker at de er blitt en del av Brann.

Fast plass

Kvinnelaget til Brann ble hyllet på Verftet. Noe slikt har spillerne aldri opplevd før.

De to siste sesongene har vært preget av smittevernrestriksjoner, men klubben har i snitt samlet rundt 500 tilskuere på hjemmekampene i Toppserien, ifølge tall fra NFF.

Før årets sesong er Stemmemyren utvidet med 250 nye sitteplasser. Der har Bataljonen fått fast plass denne sesongen.

Brann-trener Alexander Straus er ikke i tvil om at ekstra støtte fra supporterne på tribunen vil bety svært mye.

– At vi får backing og støtte fra byen og supporterne betyr kanskje mest av det som skjer på den andre siden av den hvite linjen, sier han.

Straus tror, slik bergenserne er når det gjelder fotball og Brann, at det er mulig å få til en unik supporterkultur på damesiden.

– I denne byen er det mulig å gjøre noe ingen andre får til.