To sørlendinger i a-landslagstroppen

Lyngdølen Stefan Strandberg, som ble utvist i sin første serie A-kamp for Salernitana i helgen, er blitt en selvskreven mann i troppene til Ståle Solbakken.

Sammen med en annen lyngdøl, Julian Ryerson fra 1860 München, er han Sørlandets representant til kampene mot Nederland, Latvia og Gibraltar i begynnelsen av september.

Jesper Daland, som gikk fra Start til Cercle Brugge tidligere i sommer, er tatt ut på U21-landslaget som skal spille EM-kvalifisering.

De to overraskelsene i a-troppen var Marcus Holmgren Pedersen og Erik Botheim.

Botheim er joker

Pedersen ble solgt fra Molde til Feyenoord i juli. Der har han spilt samtlige minutter i de to første seriekampene for den nederlandske klubben. I Conference League-kampen mot Elfsborg ble det både målgivende og gult kort for unggutten, som har to U21- og ni G19-landskamper fra før.

– Det var en «nobrainer», sa Solbakken om å ta med 21-åringen til septemberkampene i VM-kvalifiseringen.

Pedersen erstatter Jonas Svensson, som er nybakt far og ikke er med i troppen.

– Han har en stor spisskompetanse med farten sin, fortsatte Solbakken.

Erik Botheim har scoret på bestilling siden han kom til Bodø Glimt foran sesongen. Han har notert seg for ni scoringer på 16 kamper så langt denne sesongen, etter å ha blitt frigitt av Rosenborg etter sist sesong.

– Botheim er en slags joker, sa Solbakken om spissen.

Må stå over

Utenom de to overraskelsene var det flere kjente navn i troppen, som frontes av Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Sander Berge og Kristoffer Ajer.

Oppgjøret mot nederlenderne blir svært viktig med tanke på Norges muligheter til å nå 2022-VM. Førsteplassen i gruppen gir direkte VM-billett.

Alexander Sørloth (gule kort) og Kristian Thorstvedt (rødt kort) er utelukket mot Nederland, men duoen er med i troppen.

Norge har seks poeng etter tre kamper i kvalifiseringen. Tyrkia topper med sju og har i tillegg til Norge Nederland og Montenegro bak seg på seks poeng.

Resten av kvalifiseringen avvikles i løpet av høsten.

Den norske troppen:

Per Kristian Bråtveit (Nimes), André Hansen (Rosenborg), Ørjan Nyland (Bournemouth) – Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Rennes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Salernitana), Sander Berge (Sheffield United), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Aron Dønnum (Standard Liege), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal), Erik Botheim (Bodø/Glimt), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Kristian Thorstvedt (Genk).