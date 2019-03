Gulbrandsen scoret da Salzburg røk ut av Europa League

SALZBURG - NAPOLI 3–1, 3–4 sammenlagt

Fredrik Gulbrandsen sendte Salzburg i ledelse da Napoli ble slått 3-1, men østerrikerne røk ut av europaligaen med 3-4 sammenlagt.

I slutten av første oppgjør på stillingen 0-3 fikk Gulbrandsen to svære muligheter til å gi Salzburg et bedre utgangspunkt før returoppgjøret. Likevel måtte nordmannen vente til kamp nummer to for å overliste Napolis sisteskanse.

26-åringen kom inn en drøy halvtime før slutt og hadde vært på banen i drøye fem minutter da han skaffet seg ledig rom og fra kort hold satte inn Andreas Ulmers innlegg via stolpen og i mål. Dermed sto det 2-1.

Gulbrandsens scoring og bortemålsregelen gjorde at Salzburg trengte tre mål til på 25 minutter for å avansere, noe som ble for tøft for østerrikerne. På overtid fastsatte Christoph Leitgeb resultatet til 3-1 og følgelig 3-4 sammenlagt.

MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Fakta: Fakta europaligaen fotball menn torsdag Åttedelsfinaler 2. kamp: Dinamo Kiev (Ukraina) – Chelsea (England) 0-5 (0-3), sammenlagt 0-8 Mål: 0-1 Olivier Giroud (5), 0-2 Giroud (33), 0-3 Marcos Alonso (45), 0-4 Giroud (59), 0-5 Callum Hudson-Odoi (78). Krasnodar (Russland) – Valencia (Spania) 1-1 (0-0), sammenlagt 2-3 Mål: 1-0 Magomed Suleymanov (85), 1-1 Gonçalo Guedes (90). 35.074 tilskuere. Salzburg (Østerrike) – Napoli (Italia) 3-1 (1-1), sammenlagt 3-4 Mål: 0-1 Arkadiusz Milik (14), 1-1 Munas Dabbur (25), 2-1 Fredrik Gulbrandsen (65), 3-1 Christoph Leitgeb (90). Fredrik Gulbrandsen spilte 32 minutter som innbytter for Salzburg, Erling Braut Haaland spilte 5 minutter som innbytter. - - - Senere kampstart: Arsenal (England) – Rennes (Frankrike) 21.00 (1-3), Benfica (Portugal) – Dinamo Zagreb (Kroatia) 21.00 (0-1), Inter (Italia) – Eintracht Frankfurt (Tyskland) 21.00 (0-0), Slavia Praha (Tsjekkia) – Sevilla (Spania) 21.00 (2-2), Villarreal (Spania) – Zenit St. Petersburg (Russland) 21.00 (3-1). (©NTB)

Erling Braut Haaland fikk sin europadebut for Salzburg da han erstattet Takumi Minamino fem minutter før slutt.

Arkadiusz Milik sendte Napoli i ledelsen med et lekkert saksespark, mens Munas Dabbur scoret Salzburg første mål torsdag.

3-4 sammenlagt gjør at europaligaeventyret er over for Gulbrandsen og Haaland, som var de to siste norske spillere i denne sesongens europacupturneringer.

Kvartfinalene trekkes fredag.