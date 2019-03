Solskjær etter nederlaget: - Dommeren vil bli skuffet når han ser den om igjen

Arsenal-Manchester United 2–0

EMIRATES STADIUM: Mange har snakket om hvor mye flaks nordmannen har hatt så langt i sin regjeringstid. Påstanden er møtt med protester fra Solskjærs største fans, men søndag kveld så det uansett ut til at vikartreneren hadde brukt opp hellet, iallfall for den uken.

Mot slutten av kampen høljet regnet ned, noe som på mange måter var symptomatisk for Uniteds kveld.

Det vil på ingen måte si at det var ufortjent at hjemmelaget vant, selv om United hadde flere store sjanser i London enn de hadde i Paris tidligere i uken

I den første omgangen traff både Romelu Lukaku og Fred stolpene. Førstnevnte, som hadde scoret to ganger i hver av de tre siste kampene, markerte seg denne gangen med å misbruke flere store sjanser.

Både før og etter pause var han helt alene med Arsenals målvakt Bernd Leno, men i begge tilfellene var det tyskeren som gikk seirende ut av duellen.

Dermed tapte Solskjær første gang mot et engelsk lag (i den 16. kampen) som United-sjef, og det var først i den niende bortekampen at laget ikke vant.

– Du er alltid skuffet etter et tap. Vi skapte flere sjanser her i dag enn da vi vant her i cupen. Vi hadde to i stolpen og keeperen deres var god. Jeg er fornøyd med de tingene vi kan kontrollere, sa Solskjær etter kampen.

Kampen ble punktert da Arsenal økte til 2–0 på et straffespark i den andre omgangen.

– Dommeren vil bli skuffet når han ser den om igen. Jeg mener det ikke er straffe, sa nordmannen.

Avgjørelsen ble tatt etter at Alexandre Lacazette gikk i bakken etter en duell med Fred.

– Jeg mener det ikke er nok kontakt til å gi straffe. Det var ikke filming, men heller ikke straffe, sa Solskjær.

John Sibley, Reuters/NTB Scanpix

Kampen om Champions League-spill

Begge lagene kom til oppgjøret fra europacupkamper i Frankrike, men der stoppet også likheten på oppladningen til Arsenal og United.

Overtidsscoringen som sikret United 3-1-seier og avansement mot Paris Saint-Germain i Champions League onsdag kveld, vil bli snakket om i årtier i den røde delen av Manchester. The Gunners på sin side kom fra et ydmykende 1-3-tap for Rennes i Europaligaen.

Ingen av lagene bar imidlertid preg av de resultatene.

Etter at Tottenham tapte for Southampton lørdag, og Chelsea bare fikk uavgjort mot Wolverhampton søndag, ga kampen begge lagene muligheten til å komme på offensiven i kampen om tredje- og fjerdeplassene som begge gir spill i neste års Champions League.

Det klarte aldri Solskjærs gutter å utnytte. Fasiten med åtte kamper igjen å spille er at Tottenham på tredje har 61 poeng, Arsenal følger med ett poeng mindre og United er nå på femteplass med 58 poeng. Chelsea har en kamp til gode og 57 poeng.

Fakta: Engelsk eliteserie fotball søndag, 30. runde: Arsenal – Manchester U. 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Granit Xhaka (12), 2-0 Pierre-Emerick Aubameyang (str. 69). Chelsea – Wolverhampton 1-1 (0-0) Mål: 0-1 Raúl Jiménez (56), 1-1 Eden Hazard (90). 40.692 tilskuere. Liverpool – Burnley 4-2 (2-1) Mål: 0-1 Ashley Westwood (6), 1-1 Roberto Firmino (19), 2-1 Sadio Mané (29), 3-1 Firmino (68), 3-2 Jóhann Berg Gudmundsson (90), 4-2 Mané (90). 53.310 tilskuere. (©NTB)

Eddie Keogh, Reuters

Tim Ireland / TT NYHETSBYRÅN

Keeperfeil og straffescoring

Granit Xhaka har ikke imponert veldig som Arsenal-spiller, men det var sveitseren som sendte hjemmelaget foran etter 12 minutter. Xhaka gjorde sitt fryktede venstrebein i stand for et langskudd.

United-keeper David de Gea tok et steg mot venstre, men akkurat da begynte ballen plutselig å skru den andre veien. Dermed var han helt utmanøvrert, og Arsenal ledet 1–0.

United hadde sine stolpeskudd og sjanser, og med de siste måneders resultater var det ingen som ville avskrive de for anledningen blå.

Jobben ble imidlertid mye vanskeligere da Alexandre Lacazette ble lagt i bakken av Fred 23 minutter ut i den andre omgangen.

Arsenals toppscorer, Pierre-Emerick Aubameyang hadde bommet på tre av sine fem siste fra straffemerket. Spissen fra Gabon var likevel kald nok til å sette straffen midt i målet etter at han hadde sendt De Gea mot den ene stolpen.