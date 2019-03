Eksspiller reagerer sterkt på Hødd-spillers bruk av rasistisk uttrykk: – Gikk gråtende av treningsfeltet

21 år gamle Badr Rahhaoui spilte for Hødd i 2017, og deler av 2018-sesongen. Nå mener han at Hødd aksepterer at en nåværende spiller kommer med rasistiske utbrudd uten at det får konsekvenser.