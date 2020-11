Fantasy Premier League Gameweek 11: Her er «Pep-tegnene» du må kunne

Vi har gått gjennom samtlige av Manchester Citys lagoppstillinger denne sesongen for å finne noen mønstre i Pep Guardiolas ellever etter midtukekamper. Her er resultatene.

«MYSTERY MAN»: Man vet aldri hva Pep Guardiola kommer med i startoppstillingen. Eller gjør man det? Grafikken viser spillerne portugiseren liker best denne sesongen. Foto: Sofascore.com/Clive Rose/Pool via AP

– Hvis noen tror at jeg benker spillere fordi jeg roterer, så er det en stor misforståelse, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Fantasy-managere verden over har i flere år irritert seg over at City-manageren plutselig kan benke spillere i form, gjerne i et hektisk kampprogram med Champions League og andre cuper. Lørdag var det backen Joao Cancelo og Raheem Sterling som ble utelatt i 5–0-seieren mot Burnley. Sergio Aguero var ikke en gang i troppen.

– Jeg ser til spillerne som er i best fysisk form eller er mest fokuserte. Noen ganger hviler jeg spillere så de ikke skal bli skadet, men det er vanligvis spillerne som presterer best som får spille. Spillere som tror de fortjener ekstra spilletid fordi de har vært her lenge tror feil, fortsatte portugiseren på pressekonferansen etter kampen.

Så hvordan tolker man disse nokså harde uttalelsene? Det er ikke lett å ta seg inn i hodet til Pep Guardiola, men det man kan gjøre er å se på fakta.

Det har vi gjort. Vi har gått gjennom alle midtukekampene til Manchester City så langt denne sesongen, sett på hvem som har blitt byttet inn, ut, og spilt hele kampen – og hva det har å si for kampen etter. I tillegg har vi sett på om scoringer i midtuken har noe å si for å få starte i Premier League den kommende helgen.

Her er de mest interessante resultatene – og hvordan du bør bruke dem for å tolke hvem som starter mot fantasygullgruven Fulham etter Citys Champions League-kamp mot Porto denne uken.

Målscorerne starter nesten alltid

Manchester City har spilt seks midtukekamper siden september. To ligacupkamper mot Bournemouth og Burnley, samt fire Champions League-kamper.

De lyseblå har i løpet av de seks kampene scoret 15 mål. Kun Raheem Sterling scoret to i én og samme kamp, så det betyr 14 målscorere.

10 av de 14 målscorerne startet i den påfølgende Premier League-kampen.

De som ikke fikk tillit etter mål var disse fire:

Liam Delap – som scoret i ligacupen mot Bournemouth.

Ferran Torres – som scoret som innbytter mot Porto i Champions League.

Ilkay Gundogan – som scoret mot Marseille i samme turnering.

Phil Foden – som puttet mot Olympiakos sist uke.

Resten av målscorerne har fått fornyet tillit i neste kamp. Det kan bety at Pep Guardiola verdsetter å starte spillere som er i scoringsform mer enn antatt.

PS! I grafikkene fra sofascore.com i denne artikkelen er listen ved siden av Premier League-elleverne hvilke spillere som også spilte i midtuken før. Blå farge betyr at spilleren ble byttet inn, grønn betyr at han spilte hele kampen, og byttetegnet betyr at han ble byttet ut. Keeper er ikke tatt med.

Tilbake til målscorerstatistikken: Delap kunne man ikke forvente at skulle starte i Premier League, Torres var nokså fersk City-spiller da han scoret i sin CL-debut for City, Gundogan er tross alt ikke på banen for å score mål, og så er det Phil Foden da...

Foden benkes etter CL

20 år gamle Phil Foden har vært nok i mediene i år, etter at han og Mason Greenwood skal ha tatt med to islandske damer opp på hotellrommet til tross for strenge coronaregler under en landslagspause med England.

Han har dog fått jevnt med spilletid av Guardiola, men det er noen tydelige mønstre med unggutten.

Han har spilt 90 minutter i tre av disse seks midtukekampene, mot Bournemouth, Marseille og Olympiakos. Han har også blitt byttet inn i én (Porto), og byttet ut i én (Olympiakos). 20-åringen har altså vært involvert i fem av midtukekampene.

I fire av fem fikk han ikke starte i Premier League noen dager senere. Det var bare etter Bournemouth-kampen at unggutten fikk fornyet tillit.

Da han var ubenyttet reserve mot Burnley fikk han dog starte.

Med andre ord kan du regne med at Phil Foden ikke starter i Premier League om han får spilletid uken i forveien. At han i tillegg er en av få målscorere som ikke har fått starte neste kamp kan bety at Guardiola mener Foden trenger mer hvile enn andre.

KINKIG: Det er vanskelig å stole på Phil Foden på fantasylaget. Foto: Dave Thompson / Pool AP

Innbytterne starter sjelden

Vi har som sagt sett på alle fantasyrelevante spillere som blir byttet både inn og ut i Champions League og ligacupen.

Som forventet spiller ofte de som blir byttet ut fra start i den påfølgende kampen (17 av 22).

Det som dog er interessant er at de som blir byttet inn veldig sjelden får spille i Premier League, det til tross for at de faktisk spiller færre minutter enn de som ble byttet ut.

Kun 10 av 20 innbyttere fikk starte neste kamp. Forrige helg var det eksempelvis bare Riyad Mahrez, som ble byttet ut etter 76 minutter mot Olympiakos, som fikk starte mot Burnley.

Etter forrige Olympiakos-kamp fikk dog både innbytterne Rodri, Cancelo og Jesus starte – men de to sistnevnte scoret mål i den kampen.

Hvis vi tar bort målscorerne er det altså bare åtte av 20 innbyttere som fikk tillit helgen etter, så man kan konkludere med at det er risikabelt å stole på fantasyspillere som blir byttet inn i Champions League.

Sparer De Bruyne til Premier League

Selv om Pep Guardiola innrømmet at Kevin De Bruyne var «mentalt sliten», og dermed droppen belgieren til CL-kampen mot Olympiakos, så virker det som at den rødhårede gullfoten er det sikreste kortet offensivt for City i PL.

Han har vært involvert i fire av seks midtukekamper, og startet i den påfølgende Premier League-kampen i samtlige fire tilfeller.

Det handler dog om at De Bruyne ikke har spilt 90 midtukeminutter én eneste gang denne sesongen. Han har blitt byttet ut i tre, og inn i én.

Det ser altså ut som at Pep Guardiola sparer Kevin De Bruyne til Premier League-kampene for øyeblikket (der han spiller 90 min. hver gang han starter), men det er selvsagt en risiko for at det bildet snur når midtukekampene blir tøffere.

Ubenyttede reserver starter nesten alltid

Vi har også tatt en titt på spillerne som ikke fikk noe spilletid i midtuken, men satt på benken gjennom hele kampen (vi har altså ikke sett på spillerne som ikke var i troppen).

Av de ubenyttede reservene man ser på som relevante i fantasy, og som er A-lagsspillere for Manchester City, så startet fem av seks neste PL-kamp.

Den eneste som ikke fikk starte var Aymeric Laporte denne uken. Det er usikkert hvorfor franskmannen ikke en gang var med i troppen mot Burnley. Guardiola har ikke bekreftet at det var snakk om noen skade, og det hjelper vel ikke at John Stones spilte en god kamp i midtforsvaret med Ruben Dias.

Guardiola har vært forelsket i venstrefoten til Laporte, men det er tydeligvis ikke så viktig med en venstrebent stopper hver eneste kamp.

I KULDEN? Kan de kalde kommentarene til Pep Guardiola etter Burnley-kampen vært ment for Aymeric Laporte? Foto: CARL RECINE / X03807

90 minutter-advarsel

Så er det selvsagt også de spillerne som spiller hele kampen i midtuken.

Igjen har vi kun sett på spillere som er relevante for Fantasy Premier League, og av de 30 vi har regnet med som fikk 90 minutter i midtuken, så startet 22 Premier League-kampen etter – altså godt over 70 prosent.

Det skal dog sies at det tallet har rast de siste par ukene. I starten av sesongen hadde ikke Guardiola så mange strenger å spille på, og ble tvunget til å gi «90 minutter-spillerne» start også påfølgende kamp.

Om vi bare ser på de to siste Champions League-kampene mot Olympiakos så fikk bare fire av ti starte neste kamp i Premier League – 40 prosent. Det er et drastisk fall, og noe å se på fremover.

Kun én spiller er helt trygg

Men én spiller tåler tydeligvis 90 minutter bedre enn andre, i alle fall i følge Guardiola.

Midtstopper Ruben Dias har nemlig startet i Premier League hver gang han har spilt hele kampen i midtuken. Han og John Stones var de eneste som både spilte hele kampen mot Olympiakos og startet mot Burnley.

En annen mann Guardiola tydeligvis stoler på er Riyad Mahrez. Den tidligere Leicester-spilleren har vært involvert i alle midtukekampene, og startet i Premier League i fem av seks tilfeller.

Interessant er det også at City-manageren har begynt å se mer og mer til Ferran Torres, og prioriterer også spanjolen til Premier League. Han var ubenyttet reserve mot Olympiakos, og fikk da starte mot Burnley.

Men også da han spiller 90 får han være med i PL, for det gjorde han i den første kampen mot Olympiakos. Det skal dog sies at han også scoret i den kampen. Han fikk også starte etter 90 minutter mot Burnley i ligacupen.

Til £6.9M begynner Torres å se ut som et veldig reelt alternativ på fantasy.

Vi oppdaterer artikkelen med hvordan du bør bruke disse tallene etter Manchester Citys kamp mot Porto!